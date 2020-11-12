Коронавирусом во Владимирской области за сутки заболели 118 человек

Количество жителей Владимирской области, поборовших коронавирус, превысило за сутки число новых пациентов. Больничный за последние 24 часа закрыли 123 человека, в то время как число новых инфицированных составило 118. Положительная тенденция наметилась и среди активных носителей опасного вируса. В данный момент болеют 2480 человек, днем ранее было 2485.

Летальных случаев за сутки не зафиксировано. Всего же за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 277 жителей региона. Общее число заболевших COVID-19 приближается к новой психологической отметке в 11 000.

За время пандемии инфекцию подтвердили у 10 918 человек.

Ситуация осложняется тем, что немало инфицированных переносят заболевание тяжело. По состоянию на 11 ноября, в больницах региона действуют 1264 койки для больных с коронавирусной инфекцией. 1138 из них заняты — это 90% всех мест.

Ранее «Призыв» сообщал, что терапевты готовятся выписывать бесплатные лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. Первая партия препаратов поступила во Владимирскую область. На закупку уже потрачено более 38 миллионов рублей из федерального бюджета.