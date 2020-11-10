Коронавирусом во Владимирской области за сутки заболели 114 человек

Это новый антирекорд по числу инфицированных

Владимирская область побила абсолютный рекорд по заболеваемости коронавирусом за все время пандемии. За сутки инфицированы 114 человек, сообщает Роспотребнадзор. В лидерах по числу заразившихся по-прежнему Владимир — 19 заболевших. Затем следуют Муромский и Гусь-Хрустальный районы – 13 и 12 заболевших соответственно. 10 случаев подтверждено в Ковровском районе. По 8 положительных тестов получили жители Юрьев-Польского и Александровского районов. 7 случаев — в Петушинском районе. По 6 заболевших — в Кольчугинском, Гороховецком районах и городе Радужном. 5 инфицированных — в Камешковском районе, по 4 — в Суздальском и Вязниковском. 3 новых заболевших — в Селивановском районе, 2 — в Собинском. Меньше всего случаев зарегистрировано в Меленковском районе — один человек.

По данным yandex.ru

За время пандемии положительные тесты получили 10 680 жителей региона.

На данный момент коронавирусом болеют 2483 жителя Владимирской области, накануне активных носителей было чуть меньше — 2481. Показатель по выздоровевшим продолжает демонстрировать хорошую динамику. За сутки больничный закрыли 112 человек. Летальных случаев за минувшие 24 часа нет. Всего же за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 277 жителей региона.

По состоянию на 9 ноября в больницах региона развернуты 1234 койки для больных с коронавирусной инфекцией. 1131 из них занята — это 92% всех мест.

Ранее «Призыв» сообщал, что нехватку медиков в инфекционных госпиталях частично компенсируют студенты медколледжа и ординаторы.

Ольга Ефремова

Фото: ferra.ru


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