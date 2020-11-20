Коронавирус во Владимирской области подтвердился ещё у 126 человек

126 жителей Владимирской области получили положительные тесты на коронавирус за минувшие сутки. Показатель по-прежнему стабильно высокий: всего на одного заболевшего меньше, чем было накануне. Второй день подряд регистрируются летальные случаи. За минувшие сутки скончались еще 3 человека. Всего же за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 284 жителя области.

Число активных носителей вируса, напротив, продолжает уменьшаться. В настоящий момент болеют 2 342 человека, днем ранее — 2 380. Положительную динамику продолжает демонстрировать и показатель по выздоровевшим. За минувшие сутки больничный закрыл сразу 161 человек. Всего же вирус победили 9 299 пациентов.

Коронавирус за все время подтвердили у 11 925 жителей региона.

Больше всего заболевших за сутки вновь во Владимире – сразу 25 случаев. Далее следуют Гусь-Хрустальный и Муромский районы. Там 18 и 14 инфицированных соответственно. По 8 положительных тестов получили жители Кольчугинского, Суздальского и Вязниковского районов, по 7 – Ковровского и Юрьев-Польского, по 6 – Александровского и Меленковского. 5 человек заболели в Петушинском районе. По 4 случая подтверждены в Гороховецком и Собинском районах, по 2 — в Селивановском районе и Радужном. Меньше всего заболевших в Судогодском и Камешковском районах – по одному человеку.

По состоянию на 19 ноября, в больницах региона развернуты 1549 коек для больных с коронавирусной инфекцией. 1228 из них заняты. Облздрав принял решение организовать ещё один ковидный госпиталь на базе больницы в Радужном. При необходимости увеличение коечного фонда продолжится.

А пока директор департамента здравоохранения призвала жителей Владимирской области провести ближайшие выходные дни дома, в кругу семьи. Максимальное ограничение внешних контактов может приостановить распространение коронавируса. Об этом «Призыв» сообщал здесь.