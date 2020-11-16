Коронавирус во Владимирской области подтвердился еще у 124 человек

124 жителя Владимирской области получили положительные тесты на коронавирус за сутки. За последние два дня показатель заболевших немного снизился. Накануне было 127 новых инфицированных. А вот активных носителей вируса, напротив, стало больше. В настоящий момент болеют 2490 человек, днем ранее было 2483.

Больше всего заболевших за сутки вновь во Владимире – 18 случаев. Далее следует Гусь-Хрустальный, Муромский и Ковровский районы. Там 17, 16 и 11 инфицированных соответственно. По 9 положительных тестов получили жители Александровского и Вязниковского районов. 8 случаев подтверждено в Петушинском районе, 7 – в Кольчугинском. По 6 заболевших в Юрьев-Польском и Суздальском районах, по 4 – в Собинском и Меленковском, по 3 — в Киржачском, Гороховецком и Селивановском районах.

Всего за время пандемии вирус подтвердили у 11 418 человек.

По состоянию на 15 ноября, в больницах действуют 1304 койки для больных с коронавирусной инфекцией. 1189 из них заняты — это 91% всех мест. 8651 пациент победил недуг. Только накануне больничный закрыли 117 человек. Летальных случаев за минувшие сутки не зафиксировано. Всего же за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 277 жителей области.

Ранее «Призыв» сообщал, что в поликлиниках Владимирской области организуют «красные зоны» для пациентов с респираторными симптомами.