Коронавирус отправил в нокдаун туристическую отрасль

Пандемия коронавируса остановила туристический поток во Владимирскую область. По словам первого вице-губернатора региона, желающих полюбоваться красотами нашего края на 34% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А доходы гостиничного бизнеса упали в два раза. И если летом отрасль начала приходить в себя после нокдауна, то вторая волна COVID-19 способна отправить бизнес в нокаут.

— Сейчас идет определенный провал, сейчас из-за пандемии люди боятся ездить. Если летом этот накал спал, то сейчас, когда пошел рост заболеваемости коронавирусом, люди опять начали волноваться, ехать ли с детьми, с пожилыми родственниками. И это имеет значение. Сейчас очень тяжело с прогнозами восстановления рынка, — отметил Александр Ремига в интервью информационному агентству ТАСС.

Во второй половине осени люди начали активно отказываться от путешествий, отмечают эксперты. Многие предпочитают либо совсем не выходить из дома, гулять по периметру квартиры, либо дышать свежем воздухом в родном городе или селе. Ознакомительные поездки переносят. Специалисты не исключают, что по итогам года отрасль может просесть еще глубже. 4,5 месяца простоя весной и снижение турпотока дадут о себе знать. Вся надежда на Новый год.

— Мы в основном работали с иностранными туристами, большинство наших гостей были из Китая, понятно, что в этом году они к нам не приехали. Мы еще весной понимали, что сильно просядем, но надеялись, что за три месяца пандемии спадет, границу откроют, туристы вернутся, — пояснил «Призыву» сотрудник одного из гостинично-развлекательных комплексов. — По нашим подсчетам уже с апреля по октябрь снижение турпотока было на 40%. Сейчас как-то поправить ситуацию может только Новый год. Впереди длинные выходные. Если позволит ситуация, люди начнут передвигаться. Номера бронируют уже сейчас.

Спад туристического потока отмечают и во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. По предварительным подсчетам, исторические и культурные объекты ВСМЗ посетили на 50% меньше людей, чем годом ранее. Свою роль сыграло и ограничение по числу экскурсантов в группе. Если раньше люди заказывали туры и приезжали автобусами, то теперь один гид может сопровождать не более 5 человек. Услуга становится дорогой. Некоторые предпочитают проходить мимо.

В прошлом году по подсчетам комитета по туризму администрации области регион посетили около 4,9 миллионов гостей.

В 2020 прогнозировали увеличение числа туристов на 15-20% . Это и организованные группы и отдельные экскурсанты. Гостиничный фонд готов одновременно принять 20 тысяч гостей. При максимальной загрузке область могут посетить до 7 миллионов туристов в год. Задача ставилась задержать экскурсантов. Чтобы на осмотр достопримечательностей у них уходил не один день, чтобы туристы оставались на ночь.

Но пандемия внесла свои коррективы в планы. Хотя еще весной тогда еще действовавший врио заместителя губернатора Максим Брусенцов не спешил делать пессимистичные прогнозы. Он сравнил экскурсантов из Китая, которым тогда запретили въезжать в Россию, с толпой людей с лапшой быстрого приготовления и своими мисками. По словам чиновника, они приносят только мусор, а не деньги. Сейчас в регионе нет ни Максима Брусенцова, ни туристов.

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