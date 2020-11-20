Коронавирус опасен для курильщика: миф или реальность?

Вчера был Международный день отказа от курения. «Призыв» вместе с врачом психиатром-наркологом областного наркологического диспансера Эльвирой Малаховой поговорили о том, как бросить курить. Правда ли, что коронавирус опасен для курильщиков? Почему электронные сигареты и кальян не менее опасны, чем обычные сигареты? А также личная история нашего журналиста, как он дважды бросал курить и что же ему помогло.

Лучше не начинать

— Эльвира Михайловна, как часто к вам обращаются за помощью?

— Нечасто. В диспансере (на Княгининской, 2) у нас открыт наркологический кабинет профилактики. Работает он 2 года. За это время были единичные случаи, когда мужчины обращались с просьбой помочь им побороть никотиновую зависимость. При этом их направляли врачи-терапевты, когда на диспансеризации пациенты им жаловались на то, что никак не могут бросить курить. Остальные либо курят и не хотят бросать, либо периодически бросают, считая, что справятся сами, но не справляются.

— Исходя из вашей практики, вы можете объяснить, почему люди начинают курить? Курильщиков больше среди мужчин или женщин?

— В обществе курение задвигается на второй план. Курение не считается такой уж большой проблемой, нежели алкоголизм или наркотики. Законом курение не запрещено.

Все знают, что это вредно, но продолжают курить. Курят и медики, профессионально осознавая, какой удар они наносят своему здоровью. Подростки сейчас намного раньше начинают курить. Они хотят поднять свой статус, девочки привлечь внимание мальчиков, мальчики хотят «казаться крутыми и современными».

Кто-то пошел в армию некурящим, вернулся и закурил. Кто-то начал курить в компании, на работе. Курят в семьях, и дети берут со взрослых пример, для них курение становится нормой. И когда родители приводят на прием подростка, жалуются, что он курит, мы спрашиваем, курят ли родители. Если родители курят, как они могут ругать ребенка и требовать от него бросить? Бросайте вместе, показывайте пример своим поведением!

— Как вы помогаете бросить курить?

— Прежде всего психиатр проводит с курильщиком беседу, выясняет, почему он стал курить. И причины у всех разные: у кого-то депрессия, кто-то еще имеет пристрастие к алкоголю и наркотикам. А дальше работаем с причиной, ищем решение.

— Как вы относитесь к кодировке, жевательным резинкам, пластырям, которые помогают, если верить рекламе, бросить курить? Кто-то уповает на книгу Аллена Карра «Легкий способ бросить курить». Говорят, прочитав ее, многие избавляются от пагубной привычки.

— Пластыри и жвачки – это никотиносодержащие препараты, дозировка в них меньше, чем в сигаретах. Если эти средства работают, человеку от них легче, то они имеют место быть. Если помогла книга — здорово! Кто-то, бросая курить, спасается конфетками, леденцами, семечками. Кто-то ходит на иглоукалывание. И я знаю реальный случай, как человек после иглоукалывания бросил курить и не курит уже 6 лет.

Самое главное, человек должен хотеть бросить курить! И это желание не зависит от его стажа курения. Но я всем всегда говорю: лучше не начинать! Редко кто, покурив 1-2 раза, отказывается от сигарет в дальнейшем. А если хотите бросить, бросайте сразу, не откладывая на понедельник, начало месяца, новый год. Встали и бросили.

Коронавирус + сигареты = лотерея

— Коронавирус усугубляет течение болезни у курильщиков?

— Если человек курит, у него уже есть какой-то процент поражения легких. Коронавирус наносит удар по тому органу, который болеет. У курильщиков – это, прежде всего, легкие. И они находятся под двойным ударом.

Весной прошла информация, что курильщики в меньшей степени страдают от коронавируса. Но это не так.

Специалисты медицинской школы Стэнфордского университета недавно определили, что постоянное курение усиливает развитие коронавирусной инфекции в 5 раз, а вейперство – в 7 раз.

А вообще COVID-19 – это большая лотерея, повезет — не повезет. Какое течение болезни будет именно у вас, неизвестно. Молодые и здоровые в 30 лет попадают на ИВЛ с 60-70% поражения легких. Врачи во всем мире уже 10 месяцев борются с этой коварной инфекцией, но пока нет никаких гарантий для болеющего. Нет 100% работающих схем лечения.

— На какие еще проблемы со здоровьем жалуются курильщики?

— Кроме дыхательной системы, страдает нервная, кровеносная, возникает риск бесплодия, в организме все взаимосвязано. Сама по себе одна система болеть не может, постепенно подтягиваются другие. И вот у курильщика уже целый букет заболеваний. Курильщики болеют сами и заставляют страдать близких, так как они вынуждены вдыхать дым. «Пассивные» курильщики поневоле также отравляют свой организм, и у них появляются «болезни курильщиков».

Не надо себя обманывать

— Сейчас большая пропаганда ЗОЖа, спорта. Как вы считаете, владимирцы стали меньше курить?

— Вы знаете, спортом владимирцы стали заниматься больше, но курить меньше они не стали. Кто-то перешел на электронные сигареты, кто-то переключился на курение кальяна. Есть те, кто перешел на электронные сигареты, а потом вновь вернулся к обычным.

Никотина в электронных сигаретах и кальянах нет, но самое действие (курение и получение удовольствия от этого) никуда не делось. Не нужно себя обманывать, что электронные сигареты и кальяны наносят меньше вреда. Там есть красители, токсичные химикаты в ароматизаторах — все это попадает в легкие, которые страдают.

Курение электронных устройств может вызвать рак, заболевания легких и сердца.

Государство стремится пропагандировать ЗОЖ, спорт, реклама сигарет исчезла в СМИ. На пачках сигарет появились надписи, что курение вызывает рак, бесплодие и прочие заболевания. Пачки сигарет в магазинах закрыли специальными жалюзи. Законом запрещено курить в общественных местах. Но продажи не падают. И я уверена, что есть ларьки (их стало меньше, но они есть), где подросткам легко продают сигареты.

Нужны более существенные меры по борьбе с курением от государства. Возможно, стоит перенять успешный опыт Великобритании? Стоимость пачки сигарет растет на 30-80% ежегодно (сейчас пачка дешевых сигарет там стоит около 10 фунтов – 1000 рублей за пачку, для сравнения в России – 60 — 200 рублей). В 2007 году Великобритания первой в мире запретила курение в публичных местах — ресторанах и кафе. Во всех аэропортах страны убрали помещения для курильщиков, повысили возраст с 16 до 18 лет, с которого можно продавать сигареты.

Последние 10 лет в стране постоянно проводятся кампании, призывающие отказаться от сигарет на месяц и посмотреть на результат. Последние 4 года сигареты стали продаваться в одинаковых пачках болотно-зеленого цвета, где большую часть площади пачки занимает предупреждение о вреде табака. Совокупность этих мер помогла сократить количество курильщиков вдвое за эти годы. К 2030 году правительство Великобритании надеется свести на нет курение среди своих граждан.

Личный опыт: бросила, испугавшись

Марк Твен, известный американский писатель, шутил: «Курить бросить легко! Я сам бросал тысячу раз». Да, начать курить легко, но потом бросить смогут не все. Я закурила сразу после школы, в 16 лет, поступив в университет. Вместе со мной к табаку пристрастились и две мои подруги — Лиза и Маша.

В вузе в течение 5 лет я курила много, потом дымила на работе. Сигарета «помогала» наладить контакт с коллегами, на выездах на интервью быстро располагала собеседника, в компаниях было легко, а в одиночестве не так грустно. Потом я забеременела и бросила, спасалась леденцами и семечками. Боялась навредить ребенку. В роддоме встретила женщин, которые, практически уже рожая, все равно неслись покурить за угол, им было все равно.

Через полгода, после рождения ребенка, переживая развод, я закурила снова, сигарета помогала отвлечься от проблем и заставить голову работать. Иногда за день я могла выкурить половину пачки, иногда целую. И так продолжалось три года. Потом я простыла под кондиционером на работе летом. Мой астматический бронхит (а он у меня с детства) вспомнил, что давно меня не навещал. И я пережила сильный приступ удушья.

Ко мне примчалась «скорая помощь» с уколами гормонов и кислородом. Хрипя фельдшеру, я объясняла, что не могу как следует вздохнуть. Он так перепугался, что не с первого раза попал иглой в вену. Пульмонолог, суровая женщина преклонного возраста, у которой я проходила лечение, сразу мне в глаза сказала правду-матку: «Если ты будешь курить дальше, приступы станут постоянными. И ты рано или поздно где-нибудь помрешь под кустом, потому что «скорая помощь» не успеет приехать, а ингалятор может не помочь. А наши граждане просто пройдут мимо». Я бросила курить резко и бесповоротно, без пластырей и жвачек. Страх…

16 лет я не курю. Иногда рука тянулась к сигаретам, но я каждый раз вспоминала мой приступ. Мой второй муж, глядя на меня, также завязал с сигаретами.

Но мои подруги курить не бросили. Лиза курит по пачке в день до сих пор, а несколько лет назад она могла выкурить по полторы-две пачки в день. Маша — время от времени, бросает и снова начинает. Она шутит, что у нее так же с весом: то худеет, то набирает. С подругами я предпочитаю встречаться на нейтральной территории, где курить можно только в специально отведенных местах. Теперь я не переношу запах дыма, мне противно.

Ищите себе занятие!

Наш постоянный эксперт-психолог Наталья Фельдман считает, что курение – это ритуал, в котором психологический аспект очень силен:

— Курение, особенно если человек не может бросить, — это одна из форм зависимого поведения, сочетающего психологическую и физиологическую зависимости. Кто-то не может обойтись без сигареты после утреннего кофе, кто-то курит исключительно «за компанию», кто-то — чтобы успокоиться или привести мысли в порядок. Для кого-то регулярное курение задаёт рабочий ритм: перекуры помогают сделать паузу и переключиться на следующее задание.

Кроме того, курение как привычка несёт в себе удовлетворение какой-то потребности, которую мы не всегда осознаём. Поэтому и бывает так трудно бросить курить. Отказываясь от курения, мы теряем что-то, что нас радовало, успокаивало, поддерживало, помогало перестроиться. Чтобы не начать курить снова, нужно найти другое занятие / действие, которое удовлетворяет эту же потребность. Так советуют некоторые психологи.

И если вы еще сомневаетесь, курить или нет, имейте в виду: 24 часа без сигареты — и вы будете лучше усваивать кислород. Две недели без табака — и у вас уже улучшится кровообращение и повысится функция легких. Через один месяц уменьшится кашель и одышка, лучше заработает сердце. Может, стоит бросить?