Компания «Генериум» начала отгрузку вакцины от COVID-19 в больницы

Биофармацевтическая компания «Генериум», расположенная в Петушинском районе, начала отгрузку вакцин от коронавируса «Спутник V» в больницы страны. Это первые партии промышленного производства. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Министр отметил, что это первые поставки, которые наращиваются в ежедневном режиме, сообщает ТАСС.

Вакцину «Спутник V» производят в Петушинском районе.

В конце октября Минздрав добавил «Генериум» в список компаний, выпускающих вакцину против коронавируса «Спутник V». Производством препарата также занимаются филиал «Медгамал» ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и АО «Биннофарм».

Ранее «Призыв» сообщал, что новая партия вакцины от коронавирусной инфекции, около 1100 доз, на днях поступят во Владимирскую область. Они предназначены работникам здравоохранения.