Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО ПИК «СКБ» на действия Комиссия филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» при проведении электронного аукциона признана необоснованной

В адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО ПИК «СКБ» на действия Комиссия заказчика при проведении электронного аукциона на право заключения договора, на выполнение работ по техническому перевооружению противопожарной сигнализации ВПТ 1-3 очереди ВлТЭЦ-2 для нужд филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс».

Согласно доводам жалобы заявителя, заказчик предъявил к участнику закупки ООО ПИК «СКВ» требования, не предусмотренные документацией о конкурентной закупке и положением о закупке, тем самым нарушил положения Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

По итогам рассмотрения дела, в обжалуемых действиях заказчика и закупочной комиссии заказчика и организатора торгов – филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» Комиссией Владимирского УФАС было не выявлено нарушения Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с чем жалоба Заявителя была признана необоснованной.