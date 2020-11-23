Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО ЧОО «Добрыня» на признана необоснованной

В адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО ЧОО «Добрыня» на действия Комиссия заказчика – Муромского института (филиала) ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» при проведении аукциона в электронной форме по отбору организации для заключения договора на оказание услуг по обеспечению охраны имущества Муромского института (филиала) ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых».

Жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела, в обжалуемых действиях заказчика и закупочной комиссии заказчика и организатора торгов – Муромского института (филиала) ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» Комиссией Владимирского УФАС не было выявлено нарушения Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с чем жалоба Заявителя была признана необоснованной.