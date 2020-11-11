Кинотест: какие революционные фильмы снимали во Владимирской области

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7 ноября (29 октября по старому стилю) 1917 года в России произошла Октябрьская революция. Это событие стало началом установления в стране совершенно иного политического строя. Последовавшие затем кровавая Гражданская война, годы «военного коммунизма» и нэпа сделали начало XX века одним из наиболее трагичных периодов отечественной истории. Все это отразилось не только в огромном количество многотомных научных трудов на эту тему, но и в сотнях художественных произведений, включая кино. Многие фильмы о первых годах советской власти, коренным образом изменивших жизнь русских людей, снимали во Владимирской области. С помощью этого теста проверьте, знаете ли вы их.

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