Кинотест: какие революционные фильмы снимали во Владимирской области

7 ноября (29 октября по старому стилю) 1917 года в России произошла Октябрьская революция. Это событие стало началом установления в стране совершенно иного политического строя. Последовавшие затем кровавая Гражданская война, годы «военного коммунизма» и нэпа сделали начало XX века одним из наиболее трагичных периодов отечественной истории. Все это отразилось не только в огромном количество многотомных научных трудов на эту тему, но и в сотнях художественных произведений, включая кино. Многие фильмы о первых годах советской власти, коренным образом изменивших жизнь русских людей, снимали во Владимирской области. С помощью этого теста проверьте, знаете ли вы их.
Обсуждение 1
Фильмы не моего жанра))