Кибатлет Ольга Дейкина: инвалидность открыла двери в спорт

Жительница Владимира Ольга Дейкина – женщина, излучающая позитив и любовь к жизни. Она виртуозно управляет необычным транспортом — моноколесом, занимается плаванием, зимой ходит на лыжах, прекрасно шьет и с воодушевлением огородничает. При этом Ольга – инвалид с протезом. Пять лет назад она лишилась левой руки почти по самое плечо. На девушку, которая работала кинологом, напала собака. Конечно, для любого человека — это трагедия, но шоковое состояние постепенно прошло. Наша героиня решила, что инвалидность для неё не приговор, а путь к новым увлечениям и открытиям. Например, к кибатлетике. Ольга постоянно участвует в соревнованиях, занимает призовые места. Ко всему прочему, она чудесная бабушка маленького внука, который всегда радуется её приходу в садик и с гордостью говорит другим детишками: «Это моя бабуся, моя бабуся – киборг!».

А с недавних пор Ольга Дейкина ещё и музыкант. Женщина учится игре на губной гармошке. Познакомиться поближе с этим удивительным, талантливым человеком вы сможете в новом выпуске программы «Наши люди».

— Я себя необычным человеком не считаю. Я как и все обычные люди. Просто инвалидность дала мне крылья и новый полет для фантазии в моей жизни. Я занялась спортом, кибатлетикой, моноколесом. У меня есть время заниматься своими близкими, моим внуком. И поэтому я счастлива.