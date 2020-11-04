Казанская церковь во Владимире прошла путь от яма до мемориала

4 ноября День народного единства совпадает с православным праздником Казанской иконы Божией Матери. Также это престольный праздник для всех церквей, освященных в честь иконы-заступницы. Во Владимире это храм у мемориала погибшим в Великой Отечественной войне на площади Победы, освященный как раз 4 ноября 2008 года. Построен он на месте церкви с более чем 200-летней историей, утрату которой владимирцы, пожалуй, тяжелее всего перенесли.

Храм на яме

Церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери находилась в Ямской слободе, прилегающей к городу Владимиру с западной стороны. Слово «ям» обозначало в древности обязанность жителей известных населённых местностей возить на своих подводах служилых людей для государева дела. Ямская слобода во Владимире появляется в XVI веке.

Церковь в Ямской слободе существовала уже в начале XVII столетия, хотя главный престол её был иного имени. В патриарших окладных книгах 1628 года значится «церковь все святые на посаде в Ямской слободе…». Очевидно, переименование престола в церкви Ямской слободы произошло после 1628-го, но и не раньше 1648 года, потому что только в этом году царь Алексей Михайлович повелел праздновать день Казанской иконы Божьей Матери во всём царстве Русском.

В 1687 года церковь в Ямской слободе носила уже имя Пречистой Богородицы Казанской. В 1778 году вместе со всей Ямской слободой она сгорела. В следующем 1779 году Ямская слобода была перенесена на запад от Золотых ворот. И в 1782 году на средства прихожан, жителей Ямской слободы, была построена новая каменная церковь с колокольней, которая сохранилась без существенных изменений до XX века. Построена она была в стиле провинциального барокко. В силу сложности инженерного решения храм этот был большой редкостью – бесстолпный, перекрытый восьмилопастным сомкнутым сводом.

Таких церквей сегодня практически не осталось, и секрет устройства подобного свода из кирпича утрачен.

Особенным почитанием в ней пользовалась древняя икона Казанской Божией Матери, возможно, та, которая упоминается в описи 1682 году и сохранилась невредимой после пожара 1778 года. В приходе Казанской церкви числились жители города Владимира, Ямской слободы и деревни Семязино. Здесь прихожане венчались, крестили своих детей, отпевали умерших и хоронили их на кладбище при церкви.

Герои Отечественной войны, Владимирка и Герцен

Долгое время Казанская церковь хранила память об Отечественной войне 1812 года. Именно отсюда ополченцы отправлялись защищать Москву. Здесь, на церковном кладбище, были похоронены умершие от ран воины, их имена были написаны на стенах храма. Говорят, что имена этих воинов поминались во время церковной службы.

Стоит напомнить и о том, что дорога, вдоль которой застраивалась Ямская слобода, приобрела в XIX веке печальную славу. По ней шли из Москвы в Сибирь осужденные на каторгу люди. Народ назвал дорогу Владимиркой по имени первого губернского города, где каторжники получали короткий отдых на пути их далёкого следования. Владимирка стала одним из памятников российской и владимирской истории, а Казанская церковь была одним из символов этой дороги.

В Казанской церкви венчался Александр Герцен, находясь в ссылке во Владимире. С большим трудом нашел он священника, чтобы обвенчаться с любимой невестой в «маленькой Ямской церкви, верстах трех от города». Архиерей, заранее пообещавший Герцену выдать разрешение на брак, дипломатично уехал из города. А между тем шел уже восьмой час вечера; после десяти часов вечера венчание не разрешалось. Пошли к духовнику архиерея. «Монах пил чай с ромом и был в самом благодушном настроении». Поэтому он и помог Герцену, уговорил священника обвенчать «подозрительных» в церкви при Ямской слободе.

Склады, госпиталь, кинотеатр

В 1938 году в Казанской церкви было прекращено богослужение. Здание заняли под склады МВД. Во время Великой Отечественной войны на территории храма разместился госпиталь для раненых воинов. Верующие просили открыть храм, но их просьбы отклоняли.

В 1950 году прихожане снова подали ходатайство об открытии храма. Прошение опять было отклонено исполкомом облсовета, а внутри храма начал работать кинотеатр «Буревестник». Казанская церковь к этому времени уже была значительно перестроена: колокольня отсутствовала, часть купола снесена, крыша была обычная, четырехскатная. Само здание было не очень большое, невысокое, внешне оно мало уже напоминало церковь.

Стены внутри были выкрашены масляной краской, экран расположен в алтарной части, «сиденья деревянные, облезлые, хлопающие». Сквозь краску на облупившихся стенах и полукруглых сводах виднелись лики святых. Любопытные мальчишки лазили по пожарной лестнице наверх посмотреть, что там изображено.

На улице рядом с кинотеатром находился общественный туалет, пристроенный прямо к алтарной части церкви. Там никто не убирал, было возмутительно грязно. «Трудно было отыскать в городе заведение более мрачное, чем превращённый в зрелищное место некогда светлый храм. Сама краска будто помутнела, и, казалось, осенняя студенистая грязь залепила стены», — с горечью пишет Леонид Зрелов, автор книг и рассказов, посвящённых Владимиру.

Танковая атака на храм

В 1966 году через дорогу, на противоположенной стороне от Казанской церкви, был выстроен новый кинотеатр «Буревестник». В нём была установлена новейшая чехословацкая и отечественная звуковоспроизводящая аппаратура. Это был первый широкоформатный кинотеатр в нашем городе. И в 1966 году исполком Владимирского горсовета принимает решение: «Кирпичное здание кинотеатра «Буревестник» (бывшую Казанскую церковь) сломать и очистить площадку, так как в результате длительной эксплуатации здание пришло в аварийное состояние и из-за большого количества затрат, потребных на ремонт, последний не целесообразен».

После того как зажгли Вечный огонь у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве, во многих городах СССР стали создавать подобные мемориалы. Стали определять место для Вечного огня и во Владимире. Планировалось улицу им. Гагарина (до 1961 года – Ямскую) отстраивать как центральную и здесь зажечь Вечный огонь. Учитывалось также то, что на кладбище у Казанской церкви хоронили бойцов, умерших от ран во владимирских госпиталях в годы Великой Отечественной войны. В 1967 году к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции здесь установили закладной камень мемориала в память о всех погибших за Советскую Родину в годы гражданской и Отечественной войн.

Городские руководители, принимая решение о сносе Казанской церкви, со специалистами даже не советовались.

У архитекторов Владимира было предложение и проект (на общественных началах) как сочетать старое и новое – церковь и мемориал. Они приводили примеры, как строят новое, не разрушая старого, в Ленинграде, Москве и в других городах. В данном случае стоило чуть сдвинуть местоположение мемориала, и церковь не помешала бы.

В феврале 1970 года вопреки общественному мнению к Казанской церкви подошел танк, чтобы обрушить старые стены. Навстречу ему вышла группа молодых архитекторов и реставраторов, которые стали горячо уговаривать танкистов оставить храм в покое. Танк развернулся и ушел. Через неделю рано утром подошла строительная техника и ударами железной «бабы» разрушила стены. Разразился скандал, из Министерства культуры срочно приехала комиссия. Официально было объявлено, что это произошло без разрешения, начальнику УНР был объявлен выговор. Но церковь уже было не вернуть.

С 1975 года площадь, где ранее размещался храм, стала называться в честь 30-летия Победы, или просто площадью Победы. На месте церкви был устроен мемориал в память Великой Отечественной войны.

Возрождение

В 2007 году в сквере, который находится за мемориалом, на месте старого кладбища началось возведение новой Казанской церкви по инициативе властей города и Владимиро-Суздальской епархии. Как и прежде, храм строился на пожертвования предпринимателей и простых горожан.

4 ноября строительство собора завершилось, и заново построенная церковь была освящена. В этот же день состоялось первое богослужение. Событие было посвящено большому празднику иконы Казанской Божией Матери, который как раз и отмечается 4 ноября.

Строительством занимался архитектор А.Н. Трофимов. Новая церковь была построена по мотивам домонгольского стиля в современной интерпретации – с низким позолоченным куполом, высоким барабаном, небольшой колокольней, без вычурных деталей отделки. Имеет трехчастную композицию с высокой колокольней. Восстановить храм в первозданном виде было уже невозможно.

Сейчас Казанская церковь вместе с монументом и Вечным огнем составляет культово-мемориальный комплекс в память о погибших за Отечество, как и предлагали в 60-х годах владимирские архитекторы.