Карта для пенсионера

Все больше пожилых жителей Владимирской области выбирают для получения пенсии банковскую карту.

Своим мнением с нами поделилась пенсионерка Лариса Сергеевна Карпова:

— Я вышла на пенсию пару лет назад, всю жизнь проработала медсестрой. В последние годы зарплату нам перечисляли на банковские карты, поэтому я умею ими пользоваться: расплачиваться в магазинах за покупки, снимать наличные деньги в банкоматах.

Примерно год назад моя дочь Вера предложила перевести пенсию на банковскую карту Сбербанка. Я даже удивилась – как мне самой такая мысль в голову не пришла. Это же так удобно! Теперь мне не нужно сидеть дома и ждать, когда принесут пенсию. К тому же не нужно держать мелкие деньги в кошельке, если расплачиваешься за покупки в магазинах по банковской карте.

Пенсионерка я активная, стараюсь не сидеть дома и посещать интересные мероприятия, все лето живу на даче. Моя соседка по участку раньше каждый месяц ездила в город, чтобы получить пенсию. Я и ее убедила перейти на банковскую карту. Теперь она не перестает меня за это благодарить. Говорит – прямо свет в окошке увидела.

Как и любая женщина, люблю ходить по магазинам, однако в период пандемии обычные магазины были закрыты, и я открыла для себя увлекательный мир интернет-магазинов. Я – заядлый садовод, поэтому немало вечеров провела, выбирая товары для своей дачи в интернет-магазине БЕРУ. Большой плюс покупок на этом сайте в том, что на БЕРУ принимают при оплате покупок бонусы «Спасибо от Сбербанка». У меня накопилось немало этих бонусов, которые я смогла потратить с пользой, так как уже год практически не пользуюсь наличными деньгами.

Мне кажется, что пенсионная банковская карта существенно экономит время. Например, я перевожу деньги внукам на подарки за пару минут, оплачиваю услуги ЖКХ, недавно подключила себе «Автоплатеж за сотовую связь». Теперь баланс на моем сотовом телефоне всегда положительный.

Карта МИР «Социальная» обслуживается бесплатно – ничего дополнительно платить не нужно. Кроме того, я получаю дополнительный доход на остаток средств на карте. Причем Сбербанк начисляет проценты независимо от суммы остатка на карте.

Поэтому советую всем, кто устал ждать прихода почтальона с пенсией либо идти на почту и стоять в очереди, принять решение о переводе пенсии на банковскую карту.