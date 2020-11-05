Как заплатить налоги за себя и детей

Владимирцам пришли налоговые уведомления

  1. Осталось меньше месяца

    Более 40 тысяч жителей Владимирской области получили налоговые уведомления за 2019 год. Квитанции приходят за месяц до окончания срока оплаты. Расплатиться нужно до 1 декабря 2020 года. В каждом листке уведомлений расписано, за что взимается налог, за какой год и месяц, какова сумма.

  2. Детсадовцы тоже платят

    Я использую для оплаты личный кабинет на сайте ФНС. А вот мужу приходят бумажные квитанции. В этом году письма пришли и нашим детям – 5 и 8 лет. Согласно документу каждый из них обязан заплатить по 136 рублей за ¼ квартиры, которой владеет. Сами дети, конечно, не обязаны платить. Это дело родителей.

    Дети наравне со взрослыми приравниваются к налогоплательщикам. Чаще всего им приходит налог на земли либо имущество. Их законными представителями выступают родители. Они же и платят. А если нет — меры принудительного взыскания применяются именно к родителям, а не к детям, — пояснила «Призыву» Валентина Уткина, зам. начальника ИФНС по Октябрьскому району г. Владимира.

  3. Как оплатить квитанции?

    Самый легкий и доступный способ — через личный кабинет на сайте lkfl2.nalog.ru. Там есть функция «Оплатить сейчас». Личный кабинет, кстати, можно завести и на несовершеннолетних детей. Для этого родителю необходимо с паспортом прийти в своё районное отделение налоговой службы. Также можно отсканировать квитанцию по QR-коду через Сбербанк Онлайн, заплатить как за себя, так и за ребенка. Или дойти до банкомата, считать с платёжки штрихкод и внести необходимую сумму. В любом случае погасить налоговую задолженность поможет сотрудник банка. Было бы время и желание у налогоплательщика.

  4. Как работают налоговые

    Все налоговые отделения во Владимирской области работают в обычном режиме. Но клиентов сотрудники обслуживают исключительно в средствах защиты. И сами соблюдают при этом масочный режим. Людей сейчас в отделениях мало. За время пандемии многие научились общаться с инспекторами дистанционно, по телефону, электронной почте, через личный кабинет. Время работы налоговых отделений Владимира: понедельник, среда – с 9.00 до 18.00, вторник, четверг – с 9.00 до 20.00, пятница – с 9.00 до 16.45.

  5. Если не пришла квитанция

    Вы ещё не обнаружили налоговое уведомление в своем почтовом ящике? Ничего страшного, говорят инспекторы. Если у вас есть личный кабинет – все платежки должны быть уже там. Кому уведомления приходят по почте, могут не получить их по нескольким причинам. Возможно, у плательщика есть льгота, либо сумма налога меньше 100 рублей. Квитанция будет направлена по истечении трехлетнего срока, то есть в последний календарный год, поясняют инспекторы.

    Если вы забыли свой пароль от личного кабинета, необходимо написать заявление на его восстановление и получить либо заказным письмом по почте, либо лично в руки в самом отделении, — говорит Валентина Уткина.

  6. Санкции за неуплату

    Оплатить все налоги владимирцы обязаны до 1 декабря. Со следующего дня начнется начисление пеней. Меры принудительного взыскания начнутся не сразу. Налогоплательщику сначала направят требования, так как ситуации с задержкой оплаты бывают разные, говорят инспекторы. Если и после этого налог будет не оплачен — ждите повестку в суд. Тогда уже придется раскошелиться и на госпошлину, и на исполнительный сбор судебных приставов. Злостных неплательщиков и должников могут лишить права выезда за границу и арестовать у них имущество.

  7. Что делать при спорных вопросах

    Получив квитанцию на руки, я удивилась, что нам с мужем не пришел налог на имущество за весь прошлый год. Только за 7 месяцев. У нас с ним общее имущество. А детям с их четвертными долями, выделенными в 2019 году, уведомления пришли. В налоговой службе пояснили, что в этой семье у родителей наступило «прекращение права» после выделения детям долей по квартире и разбираться с проблемой стоит уже в Росреестре. Телефон горячей линии налоговой службы — 8-800-222-22-22.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»


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