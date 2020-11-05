Как заплатить налоги за себя и детей

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Осталось меньше месяца
Более 40 тысяч жителей Владимирской области получили налоговые уведомления за 2019 год. Квитанции приходят за месяц до окончания срока оплаты. Расплатиться нужно до 1 декабря 2020 года. В каждом листке уведомлений расписано, за что взимается налог, за какой год и месяц, какова сумма.
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Детсадовцы тоже платят
Я использую для оплаты личный кабинет на сайте ФНС. А вот мужу приходят бумажные квитанции. В этом году письма пришли и нашим детям – 5 и 8 лет. Согласно документу каждый из них обязан заплатить по 136 рублей за ¼ квартиры, которой владеет. Сами дети, конечно, не обязаны платить. Это дело родителей.
— Дети наравне со взрослыми приравниваются к налогоплательщикам. Чаще всего им приходит налог на земли либо имущество. Их законными представителями выступают родители. Они же и платят. А если нет — меры принудительного взыскания применяются именно к родителям, а не к детям, — пояснила «Призыву» Валентина Уткина, зам. начальника ИФНС по Октябрьскому району г. Владимира.
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Как оплатить квитанции?
Самый легкий и доступный способ — через личный кабинет на сайте lkfl2.nalog.ru. Там есть функция «Оплатить сейчас». Личный кабинет, кстати, можно завести и на несовершеннолетних детей. Для этого родителю необходимо с паспортом прийти в своё районное отделение налоговой службы. Также можно отсканировать квитанцию по QR-коду через Сбербанк Онлайн, заплатить как за себя, так и за ребенка. Или дойти до банкомата, считать с платёжки штрихкод и внести необходимую сумму. В любом случае погасить налоговую задолженность поможет сотрудник банка. Было бы время и желание у налогоплательщика.
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Как работают налоговые
Все налоговые отделения во Владимирской области работают в обычном режиме. Но клиентов сотрудники обслуживают исключительно в средствах защиты. И сами соблюдают при этом масочный режим. Людей сейчас в отделениях мало. За время пандемии многие научились общаться с инспекторами дистанционно, по телефону, электронной почте, через личный кабинет. Время работы налоговых отделений Владимира: понедельник, среда – с 9.00 до 18.00, вторник, четверг – с 9.00 до 20.00, пятница – с 9.00 до 16.45.
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Если не пришла квитанция
Вы ещё не обнаружили налоговое уведомление в своем почтовом ящике? Ничего страшного, говорят инспекторы. Если у вас есть личный кабинет – все платежки должны быть уже там. Кому уведомления приходят по почте, могут не получить их по нескольким причинам. Возможно, у плательщика есть льгота, либо сумма налога меньше 100 рублей. Квитанция будет направлена по истечении трехлетнего срока, то есть в последний календарный год, поясняют инспекторы.
– Если вы забыли свой пароль от личного кабинета, необходимо написать заявление на его восстановление и получить либо заказным письмом по почте, либо лично в руки в самом отделении, — говорит Валентина Уткина.
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Санкции за неуплату
Оплатить все налоги владимирцы обязаны до 1 декабря. Со следующего дня начнется начисление пеней. Меры принудительного взыскания начнутся не сразу. Налогоплательщику сначала направят требования, так как ситуации с задержкой оплаты бывают разные, говорят инспекторы. Если и после этого налог будет не оплачен — ждите повестку в суд. Тогда уже придется раскошелиться и на госпошлину, и на исполнительный сбор судебных приставов. Злостных неплательщиков и должников могут лишить права выезда за границу и арестовать у них имущество.
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Что делать при спорных вопросах
Получив квитанцию на руки, я удивилась, что нам с мужем не пришел налог на имущество за весь прошлый год. Только за 7 месяцев. У нас с ним общее имущество. А детям с их четвертными долями, выделенными в 2019 году, уведомления пришли. В налоговой службе пояснили, что в этой семье у родителей наступило «прекращение права» после выделения детям долей по квартире и разбираться с проблемой стоит уже в Росреестре. Телефон горячей линии налоговой службы — 8-800-222-22-22.
Обсуждение 2
я тут заплатила в сберегательной кассе налоги
Конячий транспортный налог всегда портит настроение