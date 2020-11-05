Как заплатить налоги за себя и детей

Я использую для оплаты личный кабинет на сайте ФНС. А вот мужу приходят бумажные квитанции. В этом году письма пришли и нашим детям – 5 и 8 лет. Согласно документу каждый из них обязан заплатить по 136 рублей за ¼ квартиры, которой владеет. Сами дети, конечно, не обязаны платить. Это дело родителей.

— Дети наравне со взрослыми приравниваются к налогоплательщикам. Чаще всего им приходит налог на земли либо имущество. Их законными представителями выступают родители. Они же и платят. А если нет — меры принудительного взыскания применяются именно к родителям, а не к детям, — пояснила «Призыву» Валентина Уткина, зам. начальника ИФНС по Октябрьскому району г. Владимира.