Как власти пытаются ликвидировать очередь в детские сады

Яростная борьба с очередями в детские сады ведется уже 5-7 лет. Еще года два назад родителям приходилось всеми правдами и неправдами прорываться в ближайший к дому или работе детский сад даже с трехлетками. Тогда на региональном уровне с федеральной поддержкой запустили программу, по которой все свободные помещения в бывших ведомственных и заводских садах перестраивали под группы. А новые ясли и сады начали строить в рекордные сроки — за 4-5 месяцев. И случилось чудо — сейчас очереди остались только во Владимире. Чего ждать родителям в ближайшее время, «Призыв» расскажет в этом материале.

Уже завершено строительство двух детских садов во Владимире: двух корпусов в микрорайоне Веризино и одного в юго-западном районе на Тихонравова. Сейчас идут косметические работы и установка оборудования. Совсем скоро путевки начнут выдавать родителям. Предварительные списки давно имеются. Желающих попасть в новые детские сады, да еще и рядом с домом всегда предостаточно. Тем более что все три корпуса находятся в жилых кварталах с новостройками, где много молодых семей с детьми. Еще год, оптимистично заявляют власти, и об очередях в детские сады можно будет забыть всем жителям Владимирской области.



На Тихонравова готов садик на 50 мест. В Ленинском районе вопрос с местами в детских садах стоит наиболее остро. В юго-западном районе есть старые детские сады советского времени с яслями и большим числом средних и старших групп. Работает один официальный частный сад, а также есть коммерческие учреждения по присмотру и уходу. В прошлом году на Крайнова, Сурикова, Завадского были построены ясельные корпуса по 50 мест. Детки стали их посещать только этой весной. На Тихонравова готов садик на 50 мест. В Ленинском районе вопрос с местами в детских садах стоит наиболее остро. В юго-западном районе есть старые детские сады советского времени с яслями и большим числом средних и старших групп. Работает один официальный частный сад, а также есть коммерческие учреждения по присмотру и уходу. В прошлом году на Крайнова, Сурикова, Завадского были построены ясельные корпуса по 50 мест. Детки стали их посещать только этой весной.

Один ясельный корпус открыли в то же время на 1-й Пионерской. Это единственное дошкольное учреждение, которому хватило территории на стройку отдельного здания и кому выделили самую большую сумму на замену окон, дверей, детской мебели и игрушек в старых корпусах.



Очень скоро дождутся детского сада жители Сновицы-Веризино. Здание будет рассчитано на 115 мест. Семьи за 10 лет проживания уже успели детей вырастить, возили их в сад и школу на Горького. С этим объектом связана долгая история. Сначала застройщик обещал дольщикам возвести детский сад за свой счет. Потом отказался, на него взялась давить администрация города. Но так и не смогла ничего добиться. Много раз местные чиновники пытались пропихнуть проект в федеральные программы. Проект пришлось несколько раз корректировать, чтобы подстроиться под новые требования министерств. Наконец, все сложилось. Лишь бы не затянулся последний этап оформления. Из-за бюрократических проволочек, проблем с набором кадров и пандемией задержалось открытие четырех ясельных корпусов на полгода. Очень скоро дождутся детского сада жители Сновицы-Веризино. Здание будет рассчитано на 115 мест. Семьи за 10 лет проживания уже успели детей вырастить, возили их в сад и школу на Горького. С этим объектом связана долгая история. Сначала застройщик обещал дольщикам возвести детский сад за свой счет. Потом отказался, на него взялась давить администрация города. Но так и не смогла ничего добиться. Много раз местные чиновники пытались пропихнуть проект в федеральные программы. Проект пришлось несколько раз корректировать, чтобы подстроиться под новые требования министерств. Наконец, все сложилось. Лишь бы не затянулся последний этап оформления. Из-за бюрократических проволочек, проблем с набором кадров и пандемией задержалось открытие четырех ясельных корпусов на полгода.

Новые сады строят в рекордные сроки — 4-5 месяцев.

Чуть позже срока заработал и садик в поселке Боголюбово. Дети в него стали ходить этой зимой. В прошлом году из всех районов только в Суздальском оставалась очередь среди детей до 3 лет. На федеральные и областные средства были построены образовательные комплексы в Сновицах и Боголюбово.

Сейчас все власти нацелены именно на решение проблем с местами для детей до 3 лет. Несмотря на то, что декрет у мам до трех лет, все делают для того, чтобы они побыстрее вышли на работу. Количество активного работоспособного населения падает. Высока смертность среди допенсионного возраста. На биржах труда выставлено большое число вакансий медиков, педагогов, секретарей, кондукторов, администраторов, обслуживающего персонала в частных компаниях и бюджетных учреждениях. Все эти места могли бы занять декретницы. Чтобы мамы освободились, важно пристроить в детский сад всех малышей. Кстати, региональные власти предлагают во время декрета пройти допобучение и перепрофилирование. Так, в прошлом году это сделали 204 человека, в этом году пока 125 женщин.

В следующем году в регионе будут строиться еще два детских сада в Коммунаре и Веризино. Мест хватит всем очередникам. Прогнозы по рождаемости пока неутешительные. Вопреки всем новым мерам поддержки семей с детьми статистика показывает, что до демографического прорыва далеко. За девять месяцев в этом году на свет появились 6593 малыша, а в прошлом году за такой же период — 7779.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что в садиках усилили контроль за состоянием здоровья детей. Все больше групп закрывают на карантин.