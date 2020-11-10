Как связан Калашников с Владимирским краем?

10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края родился Михаил Тимофеевич Калашников, отечественный конструктор стрелкового оружия. Осенью 1938-го его призвали в армию. Там проявились его выдающиеся способности – ему удалось разработать инерционный счетчик выстрелов из танковой пушки, а также счетчик танкового моторесурса и приспособление к пистолету ТТ. По протекции командующего он был направлен в танковое техническое училище в Киеве, а потом на Ленинградский завод им. Ворошилова. Опытный образец первой модели пистолета-пулемета был создан Калашниковым за три месяца. А наиболее значимым моментом биографии Калашникова было создание автомата, которому суждено было стать символом российской армии. И сделал он это на нашей владимирской земле. Пройдите этот тест и вспомните, кто и как помог Михаилу Калашникову в разработке всемирно известного автомата.
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