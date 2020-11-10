Как связан Калашников с Владимирским краем?

10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края родился Михаил Тимофеевич Калашников, отечественный конструктор стрелкового оружия. Осенью 1938-го его призвали в армию. Там проявились его выдающиеся способности – ему удалось разработать инерционный счетчик выстрелов из танковой пушки, а также счетчик танкового моторесурса и приспособление к пистолету ТТ. По протекции командующего он был направлен в танковое техническое училище в Киеве, а потом на Ленинградский завод им. Ворошилова. Опытный образец первой модели пистолета-пулемета был создан Калашниковым за три месяца. А наиболее значимым моментом биографии Калашникова было создание автомата, которому суждено было стать символом российской армии. И сделал он это на нашей владимирской земле. Пройдите этот тест и вспомните, кто и как помог Михаилу Калашникову в разработке всемирно известного автомата.

Кому из ковровских конструкторов принадлежала идея об унификации автоматического стрелкового оружия, которую реализовал Михаил Калашников? Георгию Шпагину Василию Дегтяреву Владимиру Федорову Правильно! Неправильно! - В каком году Михаил Калашников был откомандирован в Ковров на завод № 2 им. Киркижа (ныне завод имени Дегтярева)? 1945 1946 1947 Правильно! Неправильно! - С какой целью приехал Михаил Калашников в Ковров? Для изготовления опытных образцов «самозарядных карабинов» Для получения консультации у более опытного конструктора Василия Дегтярева Для налаживания массового производства своих автоматов Правильно! Неправильно! - Кто из конкурентов-конструкторов в это же время создавал на ковровском заводе свой образец автомата? Василий Дегтярев Георгий Шпагин Сергей Симонов Правильно! Неправильно! - Сколько изменений внесли в конструкцию автомата Михаил Калашников с опытными работниками конструкторами ковровского завода Александром Зайцевым и инженером Василием Соловьевым после первых испытаний? 6 12 18 Правильно! Неправильно! - В чем первоначально проигрывала конструкция Михаила Калашникова конкурентам? В надежности В кучности попаданий В силе отдачи Правильно! Неправильно! - В каком году разработанный в ковровских цехах образец автомата был принят в массовое производство? 1947 1949 1951 Правильно! Неправильно! - Где было налажено массовое производство автоматов Калашникова? Тула Ковров Ижевск Правильно! Неправильно! - С какой целью Михаил Калашников посетил Ковров в 1997 году? Проектному бюро понадобилась консультация опытнейшего конструктора Он был приглашен на празднование 80-летия завода имени Дегтярева Михаил Калашников присутствовал на открытии своего памятника Правильно! Неправильно! - Какому событию было посвящено открытие памятной доски на здании отдела кадров КБ «Арматура» в Коврове? 90-летию Михаила Калашникова 60-летию создания первых образцов АК-47 90-летию первого проектно- конструкторского бюро по стрелковому оружию Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Как связан Калашников с Владимирским краем? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook