Как легко и быстро купить квартиру

Решив купить квартиру, многие сначала выбирают недвижимость и лишь потом подают заявку на ипотеку. На первый взгляд все логично, но мы рекомендуем поступить иначе: подать заявку на ипотеку и потом, при положительном решении банка, выбирать квартиру.

Почему важно подавать заявку на ипотеку до поиска квартиры

Так вы сможете определить свой бюджет на покупку квартиры, исходя из собственных накоплений и одобренной банком суммы кредита.

Допустим, вы сначала выбрали квартиру, внесли небольшую предоплату, а банк одобрил вам сумму меньше той, которую вы запрашивали. Или, наоборот, одобрил вам большую сумму, а вы, не рассчитывая на это, уже выбрали небольшую однушку, хотя всегда мечтали о просторной трешке. Возможен третий вариант: заявку вовсе не одобрили.

В любом случае есть риск потерять деньги, потратить нервы и время.

После одобрения заявки в вашем распоряжении будет целых 90 дней на поиск подходящей недвижимости, согласование с банком и подготовку к сделке — вы наверняка все успеете сделать.

Какую сумму кредита можно получить

Точную сумму кредита вы сможете узнать, лишь подав заявку.

При рассмотрении заявки на ипотеку и в случае положительного решения банк одобрит вам максимально возможную сумму, исходя из вашего дохода.

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Что делать, если банк одобрил сумму меньше запрашиваемой

Не расстраиваться. После одобрения заявки на ипотеку вы можете поменять условия кредита, в том числе и размер суммы. Для этого вам нужно обратиться к менеджеру по ипотеке.

Он подскажет вам подходящий вариант для рассмотрения большей суммы: изменить срок кредита, указать дополнительные доходы, закрыть действующие кредиты или привлечь созаемщиков. После этого менеджер внесет изменения в заявку и отправит ее на повторное рассмотрение.

Важно! В зависимости от новой суммы кредита может измениться и ставка одобренной ипотеки.

Что делать, если банк одобрил сумму больше запрашиваемой

Если же банк одобрил вам сумму больше, чем нужно, необязательно брать всё. В рамках одобренного лимита можно взять только необходимую часть. Банк одобряет максимальную сумму, которой вы можете, но не обязаны воспользоваться в полном размере.

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Ипотека одобрена, сумма кредита устраивает. Можно искать квартиру?

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