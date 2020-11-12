Как культура помогает выживать в эпоху коронавируса

10 ноября в Концертном зале им. С.И. Танеева города Владимира состоялось торжественное открытие фестиваля «Танеевские музыкальные собрания». В концертной программе принял участие Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского. «Великий», «гениальный», «неподражаемый» – так называют этот коллектив поклонники в разных уголках земного шара. Говорят, что этот оркестр исполняет произведения Чайковского так, как это ни делает больше никто в мире. В 2020 году Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского отмечает 90 лет со дня основания, и за всю историю его существования это первый визит коллектива во Владимир. Причем пришелся он на тревожное время пандемии коронавируса.

Оркестром и филармонией были соблюдены все меры профилактики против распространения заболевания. Зал был заполнен лишь наполовину, зрители сидели через одного, строго соблюдался масочный режим. В оркестре на сцене пластиковые прозрачные перегородки отделяли струнную группу от духовых. Тем не менее все это не помешало владимирским слушателям насладиться блестящим исполнением гениальной музыки Петра Чайковского и нашего земляка Сергея Танеева. А дирижер оркестра Денис Лотоев ответил на вопросы «Призыва» о значении подобных гастролей и, вообще, культуры в это непростое время.

— Денис Александрович, какая счастливая судьба привела ваш оркестр во Владимир?

— За те 20 лет, что я работаю в оркестре, мы, к глубочайшему сожалению, ни разу не были во Владимире. Но я даже не думал, что за все 90 лет своего существования оркестр не выступал здесь. Тем более это для нас знаково, даже вдвойне, можно сказать. Вообще, для нашего оркестра одной из самых значительных и запоминающихся вех являлись гастроли по нашей стране, несмотря на то, что оркестр любим и обласкан аудиторией во всем мире. Оркестр — частый гость, например, Золотого зала в Монферайне (Венская филармония. – Прим. ред). Но очень часто в повседневной гастрольной круговерти не хватает вот таких вот страничек спокойствия и любви, когда ты находишься дома и приезжаешь в родные места. Владимир – тоже для нас родное, отсюда исходят истоки нашей музыки, от этой природы, от этих людей, которые живут здесь совершенно в другом ритме, в естественном человеческом ритме. Простите меня за такую смелость, но мы не считаем здесь себя в гостях.

— Насколько изменилась жизнь оркестра в период угрозы распространения эпидемии коронавируса?

— К сожалению, приходится применять серьезные меры, и это неизбежно. Очень надеюсь, что все это скорее пройдет и останется позади, но игнорировать опасность нельзя, потому что люди могут заболеть. Все прекрасно отдают себе отчет, что может произойти. Тем не менее, насколько возможно, мы стараемся соблюдать привычный ритм жизни. Да, у нас была возможность отказаться и от этих гастролей, но мы не хотим этого делать и стараемся продолжать работать. Потому что это жизнь, это особая энергия жизни, но просто надо сделать все с умом, чтобы было для всех безопасно.

— Культура не затихала даже во времена Великой Отечественной войны. Она была вдохновляющим элементом той жизни. А какое значение культуры вы видите в данной тревожной ситуации? И есть ли у нее это значение?

— Я считаю, что, безусловно, есть. И, кстати, в этом вопросе наш оркестр имеет очень глубокие традиции – в трудную минуту быть на острие этой жизни. В годы войны наш оркестр в прямом эфире вещал на фронт из Колонного зала Дома Союзов. Это были регулярные концерты, которые, по уверениям очевидцам, придавали многим силы. Мы стараемся эту марку держать и по сей день и надеемся, что будем достойными продолжателями дела наших предков.

— Что нам может дать культура в это время? Вдохновить нас, успокоить?..

— Без культуры просто нет жизни. Отталкиваясь от этой точки, можно сказать очень многогранно: культура дает уверенность людям, кому-то спокойствие, кому-то стойкость… Но если объединить эти все понятия, то получается, что культура дает саму жизнь, жизненную силу, без которой нельзя существовать.

— Насколько нужны и важны именно живые концерты в наши неспокойные дни?

— Здесь очень важно давать себе отчет, где какая ситуация складывается. И для этого есть специалисты, которые оценивают реальную обстановку. И обязательно надо прислушиваться к тому, как правильно вести себя в этой ситуации. Но в любом случае мы будем работать, в том числе и в онлайн-режиме, как это стало модным. Кстати, во время самого жесткого карантина, когда, казалось, произойдет что-то страшное и все рухнет, наши музыканты собрались и онлайн записали замечательное произведение «1812 год» Петра Ильича Чайковского. Я думаю, эту работу многие видели на канале нашего оркестра. Так что мы можем сказать, что у нас есть и такой опыт.

— Какое значение в деятельности вашего оркестра имеет творчество нашего земляка, композитора Сергея Танеева?

— Увы, во всем мире он не так часто звучит, как Петр Ильич Чайковский, как музыка Римского-Корсакова, других композиторов. Но это такая важная страница нашей культуры! Если бы ее не было, наша жизнь была бы неполноценной. И неспроста программа выстроена так, что после Танеева звучит Чайковский, потому что единая творческая нить прослеживается в их музыке. И сколько в ней тепла, света и сколько самых лучших традиций. Это такая старинная, интеллигентная наша Россия!

— Какое произведение Танеева вы исполнили во Владимире и почему выбор пал именно на него?

— Мы исполняем Канцону для кларнета и струнного квинтета. Но в расширенном составе, полный струнный оркестр у нас играет и наш замечательный солист, лауреат многочисленных конкурсов Антон Моисеенко. Вот этим сочинением мы и решили начать концерт. Я даже боюсь отвечать на вопрос, почему мы выбрали именно это произведение, потому что есть что-то сокровенное внутри при выборе программы. Формальным критерием здесь не обойдешься. Да, понятно, что мы на родине Танеева и это своего рода музыкальное приношение, но прежде всего ты любишь эту музыку, иначе бы мы ее не играли в других местах, а исполняли бы только здесь.

— Расскажите о ваших дальнейших планах. Какие вы города посетите, какие интересные проекты у вас появятся?

— В ближайшее время у нас намечены гастроли в город Саранск. Весной, если жизнь войдет в свой нормальный ритм, у нас должны быть гастроли в Японии и Великобритании. Регулярно проходят концерты в Московской филармонии, в Большом зале Московской консерватории. И надо отдать должное той помощи, которую Московская филармония оказывает в организации даже сегодняшних гастролей. Это неоценимая помощь! Мы очень благодарны и Владимирской филармонии, и Московской за то, что все это состоялось!