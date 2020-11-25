Как коронавирус резко изменил планы на Новый год

Врачи скорой помощи просят жителей Владимирской области пересмотреть свои планы на Новый год и провести праздник дома. Медики лучше других понимают, что все может испортить COVID-19. Инфекция готова взять за руки всех, кто планирует водить хоровод вокруг елки. Душные помещения, большие компании и массовые объятия — настоящий подарок для вируса. Когда ежесуточный прирост заболевших бьет рекорд за рекордом, оказаться на больничной койке после шумных гуляний может каждый. И тут желай — не желай здоровья под бой курантов, не застрахован никто.

— Для снижения риска заболеваемости всем советую провести этот Новый год дома. Дома, с близкими, в кругу семьи. Избегая больших скоплений людей, — говорит фельдшер выездной бригады скорой помощи Василиса Коновалова. — Новый год для меня всегда был и всегда останется праздником семейным. Праздником, который ты хочешь проводить только с самыми родными и близкими. В этом году ничего не изменится. И надеюсь, что моему примеру последует большинство.

Медики говорят, что недооценивать опасность коронавируса нельзя. Бригады скорой помощи уже сегодня не успевают обрабатывать вызовы. Что будет, если в новогоднюю ночь все начнут целовать и обнимать друг друга. COVID-19 передается воздушно-капельным путем и очень хочет найти новых «друзей». Именно поэтому провести главную ночь года в кругу семьи просят и специалисты Роспотребнадзора.

— Сейчас принципиально важно сократить контакты, общаться только с ограниченным кругом людей. Только так мы сможем противостоять инфекции, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. — При этом у нас пока нет запрета на праздничные гулянья по городу. Но это не должна быть большая компания. Мы отслеживаем эпидобстановку, сейчас она развивается не лучшим образом. Мы не исключаем введения новых ограничительных мер.

Специалисты напоминают, что в больших компаниях риск заразиться возрастает в разы.

Достаточно одного носителя вируса, чтобы недомогание почувствовали несколько человек. Во Владимире уже известны случаи, когда после свадебной церемоний COVID-19 диагностировали у половины гостей.

— Я заразился коронавирусом после одного из банкетов. Провел праздник, потом пропало обоняние. Думал, в Москве подхватил вирус, оказалось — во Владимире, — рассказал «Призыву» один из ведущих праздничных торжеств. — Потом узнал, что после застолья половина гостей слегла. Поэтому я понимаю, насколько опасны могут быть новогодние банкеты.

Коронавирус отменяет привычные планы на Новый год, но не сам праздник, говорят те, для кого атмосфера важнее формата. До пандемии Юлия с супругом планировала отметить 31 декабря в путешествии. Хотели отправиться в теплые страны. Но передумали: за рубежом можно оказаться на карантине. Думали посидеть в кафе, но от этой идеи тоже пришлось отказаться. В итоге решили остаться дома. А для настроения уже сходили на новогоднюю фотосессию.

— Новогодняя ночь в кафе, пока мы думали, быстро потеряла актуальность. Ввели новые ограничения с QR-кодами и временем посещения кафе. Между делом с друзьями обсуждали вылазку в Суздаль и аренду дома на новогоднюю ночь, но ценник в этом году так взлетел, что мы поперхнулись, посчитав, сколько выйдет это удовольствие на каждого, — рассказывает Юлия Тюрикова. — По итогу сошлись на том, что Новый год — это семейный праздник, отмечать будем его в кругу семьи. Широкие городские гулянья нас в принципе не манили никогда, с друзьями мы организовываем стилизованные самостоятельно хоум-вечеринки, так что в этом году полёт фантазии не ограничен.

В туристическом агентстве говорят, что Новый год за рубежом сейчас действительно выбирают единицы. Даже самые бесстрашные люди, которые рванули в Европу в первую волну пандемии на 8 Марта, сегодня предпочитают искать варианты отдыха поближе к дому. Если и путешествовать, то по России.

— Очень многие либо совсем отказываются от поездки, либо выбирают Сочи вместо, например, Кубы на новогодние праздники. Также сейчас пользуются спросом комплексы по России с территорией, аквапарком, многие работают по принципу «всё включено», чем и подкупают, — говорит турагент Ирина Новикова. — Но сами новогодние даты всегда были в два раза дороже обычных и позволить себе поездку могли не все.

Все больше жителей области планируют провести Новый год дома. И даже билеты на детские елки, которые раскупают обычно уже в ноябре, сейчас не так актуальны, как год назад. Когда вокруг болеют друзья и соседи, лучше устроить домашний спектакль.

— Я обычно покупаю билеты на два-три новогодних представления. Активно ходим с дочками по елкам. В прошлом году смотрели и «Питера Пэна» в драмтеатре, и «Морозко» в филармонии, потом Дед Мороз и Снегурочка водили хороводы. Сейчас решила от всего этого отказаться, — рассказала жительница Владимира Варвара Смирнова. — За городом достраиваем дом. Собираемся в тесной компании там. Может, сами какой спектакль поставим с детьми. Это тоже интересно.

В Новый год если и водить хоровод, то только на улице и в варежках, и все интерактивные игры исключительно на свежем воздухе, напоминают врачи. Фельдшеры скорой помощи задумались над тем, чтобы украсить свои автомобили к празднику. Уже сейчас понятно: работать медикам придется всю ночь и даже под бой курантов. Сейчас важно, чтобы после гуляний дел у них не прибавилось. Ведь даже елочка в неотложке вряд ли поднимет настроение тем, кто окажется в больнице.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире открылись новогодние ярмарки. Мы узнали, где можно купить украшения и сколько они сейчас стоят.