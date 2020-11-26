Изобретателю квантового преобразователя вынесли приговор

Поставлена точка в резонансном деле. Муромский суд вынес приговор московскому предпринимателю и изобретателю Евгению Мурышеву, который «нагрел» муромские «Тепловые сети» на 113 миллионов рублей. Он продал предприятию свое ноу-хау — квантовый преобразователь. Изобретатель обещал, что его уникальный нагреватель поможет серьезно сэкономить на теплоэнергии.

Известно, что изобретатель уже разменял восьмой десяток.

Договор об установке уникального прибора заключили ещё в 2006 году. Использовать его планировалось до 2023 года. За 10 лет муромские тепловики перечислили находчивому изобретателю 113 миллионов рублей. В 2016 году по распоряжению нового главы округа Евгения Рычкова квантовые преобразователи были демонтированы, а предприятие прекратило оплату. Тогда же в отношении изобретателя началось расследование, сообщает портал «Муром 24».

Свою вину он не признавал, а его адвокаты добивались того, чтобы дело вернули на доследование. В итоге Муромский городской суд вынес оправдательный приговор. При этом гособвинение, со своей стороны, не исключило обжалование данного решения.

Ранее «Призыв» сообщал, что предприимчивому москвичу удалось заключить договоры на изготовление и установку квантового преобразователя и в других регионах России. Результат везде один — изобретение не работает.