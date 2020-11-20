Итоговое сочинение для выпускников перенесли на весну

Итоговое сочинение для выпускников 11-х классов, намеченное на 2 декабря, перенесено на весну. Связано это с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Итоговое сочинение пройдет не ранее 5 апреля 2021 года, говорится в сообщении Рособрнадзора. Такое решение было одобрено на заседании оперштаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Также принято решение об изменении формата итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9-х классов. Оно должно пройти 10 февраля следующего года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая.

— При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в эти сроки по решению региональных органов исполнительной власти в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий, — сообщает Рособрнадзор.

Коронавирус вносит коррективы в образовательный процесс.

Напомним, что «зачет» за итоговое сочинение для выпускников 11-х классов – это допуск к ЕГЭ. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать изложение. Итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников также выступает допуском к государственной итоговой аттестации.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирский государственный университет перевел своих студентов на дистанционное обучение. Сделано это в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ. Так чиновники надеются остановить распространение коронавируса.