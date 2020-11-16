Холодное предзимье пришло во Владимирскую область

Новая неделя началась во Владимирской области с резкого похолодания. Специалисты центра погоды «Фобос» предупреждают о холодном предзимье. Поток атлантического тепла пока не сумеет пробиться в Центральную Россию. До середины недели отрицательные температуры прогнозируются и в дневные часы. Во вторник ожидается до -5 градусов. Еще холоднее ночью. Температуры опустятся до -9 градусов. Грядущая ночь будет самой холодной с начала осени. При этом благодаря антициклону вероятность осадков невелика, а еще синоптики обещают много солнца.

Температура воздуха будет близка к климатической норме.

Метеозависимым людям погода наступившей недели может доставить хлопот. Синоптики предупреждают о высоком атмосферном давлении. Оно будет достигать 766 мм ртутного столба при норме 750 мм. Такой скачок может негативно сказаться на здоровье.

Атмосферное давление вернется к норме в середине недели. С этого времени температура, напротив, начнет повышаться. В четверг популярные погодные сервисы прогнозируют уже +1 градус днем. К концу недели ожидается дождь с мокрым снегом.

Ранее «Призыв» сообщал, что самый резонансный объект Суздаля «Зарядье» будет строиться до обильных снегопадов и минусовых температур. Погодные условия подрядчиков не смущают: проект они намерены завершить до конца года.