Губернатора Владимирской области госпитализировали с коронавирусом

Владимира Сипягина госпитализировали с COVID-19. Диагноз губернатору Владимирской области поставили 13 ноября. Тест дал положительный результат на коронавирус. Днем ранее он сообщил на своих страницах в социальных сетях, что уходит на самоизоляцию с температурой. Губернатор проходил лечение амбулаторно, продолжая работать дистанционно.

Сегодня же по анонимным телеграм-каналам разошлась новость об экстренной госпитализации Владимира Сипягина в одну из частных клиник Москвы. Однако пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова не подтверждала эту информацию. К вечеру ситуация изменилась.

Информацию о месте лечения «Белый дом» не комментирует.

—Как я уже сообщала ранее, губернатор утром находился во Владимирской области на амбулаторном лечении по месту жительства. Информация о том, что на тот момент он был доставлен средствами санавиации в Москву, не соответствовала действительности. Позже после консультации с врачами было принято решение о госпитализации ВВС. Более подробная информация не подлежит распространению, — сообщила Ольга Петрова.

Она не сообщила, куда именно был госпитализирован Владимир Сипягин, но подчеркнула, что губернатор остается на связи с коллегами и держит на контроле все важные вопросы.

Ранее «Призыв» сообщал, что ситуация с коронавирусом во Владимирской области остается стабильно тяжелой. За последние сутки положительные тесты получили 125 человек.