Губернатора призвали пожалеть 80-летнюю ель

На имя губернатора Владимирской области активисты составили петицию с призывом не ставить в этом году у «Белого дома» живую 80-летнюю ель. Они просят не губить дерево, подавая плохой пример детям, а найти ему искусственную замену. Электронный документ уже подписали порядка 400 человек.

Автор петиции Илья Чирков – педагог начальных классов, сейчас молодой человек учится в аспирантуре. В этом году Илья уже отправил несколько писем в адрес Владимира Сипягина с аналогичным призывом – не рубить вековые деревья. Свои слова он подкрепил статьями из федеральных законов РФ, где говорится об уважении к природе и окружающей среде, а также экологическом воспитании подрастающего поколения. Из департамента лесного хозяйства активистам пришел однозначный ответ – в этом году ель тоже будет живая.

— В связи с существенными затратами на аренду или приобретение искусственной новогодней ели в 2019 году руководством учреждения было принято решение о монтаже живой ели. ОАО «Ковровский лесокомбинат» на основании договора дарения предоставило учреждению живую ель в возрасте 80 лет на безвозмездной основе. В целях экономии средств областного бюджета в 2020 году планируется установка живой ели по вышеуказанному адресу, – ответили активистам в лесном ведомстве.

Петицию за сохранение живых елей подписали около 400 человек.

Напомним, что живая ель у центрального входа в здание областной администрации была установлена в 2018 и 2019 годах. Монтировать дерево, как правило, начинают в середине декабря. Привозят 20-метровую ёлку из Ковровского лесничества. Региональным властям дерево достается безвозмездно, на основании договора дарения. Оплатить приходится лишь транспортные расходы, монтаж и новогодние украшения. В этом году дерево тоже будет из леса, но то, что уже пожило и не представляет особой ценности, подтвердила «Призыву» пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова.

— Администрация области полностью разделяет позицию защитников природы. Поэтому в предшествующие годы ели ни разу не вырубались специально для украшения города к Новому году. На площадке перед «Белым домом» ГБУ УАЗО устанавливалась елка, которая в любом случае была бы срублена в рамках плановых мероприятий по оздоровлению леса либо расчистки территории, не принадлежащей к категории земель лесного фонда. Важно, что такой подход позволяет не только сохранить здоровые многолетние деревья, но и значительно сэкономить средства налогоплательщиков, — звучит в ее официальном ответе.

По словам чиновников, на закупку искусственной ели с оформлением потребуется 4 742 328 рублей. Аренда искусственной ели на 3 года составит 6 301 470 рублей. Такие расходы сейчас неоправданны и недопустимы, уверены представители власти. Точные сроки монтажа ковровской лесной красавицы в администрации пока не называют. Такой ответ защитников природы не устроил. Активисты настаивают на искусственной ели, например, как на Соборной площади.

— У нас на Соборной площади уже стоит искусственная красивая ёлка. Такую же и перед «Белым домом» можно поставить — за примером далеко можно не ходить. Мы обязательно будем привлекать внимание к этой проблеме и дальше, до тех пор пока она не будет решена, – сказал в разговоре с «Призывом» автор петиции.

Напомним, что искусственное дерево у «Белого дома» в свое время всё-таки стояло. Новогодняя ель была закуплена в 2006 году за 1,4 миллиона рублей. В 2015 году она была списана. После чего власти два года брали в аренду 12-метровую новогоднюю ель. На эти цели из бюджета было потрачено больше 2 миллионов рублей, хотя владимирцам внешний вид дерева не нравился. После чего в целях экономии и эстетики и было принято решение привозить из Коврова бесплатную живую ель.