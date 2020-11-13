Губернатор Владимирской области заболел коронавирусом

Губернатор Владимирской области объявил на своих страницах в социальных сетях, что заболел коронавирусом. Еще вчера Владимир Сипягин ушел на самоизоляцию. У него поднялась температура, появились характерные симптомы. «Симптомы, которые могут быть в т.ч. и при COVID-19, — однозначный повод проявить сознательность и остаться в самоизоляции в ожидании результатов проведённого исследования», — заявил губернатор. Ему удалось (в отличие от многих жителей Владимира) вызвать участкового врача и сдать тест на коронавирус. И вот сегодня пришли результаты.

— Получил результат исследования на COVID-19 — положительный. Предстоит пройти курс лечения. В ближайшие дни буду работать удалённо, — коротко сообщил подписчикам Владимир Сипягин.

Этот случай среди прочих появится в завтрашней статистике Роспотребнадзора. Сегодня ведомство заявило о 123 инфицированных. Это новый антирекорд по суточному приросту заболевших за все время пандемии.

Ранее коронавирус подтвердился у чиновника из команды Сипягина, курирующего социальную сферу. Положительный тест 5 ноября получил Сергей Шевченко. 4 ноября вместе с губернатором он принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня народного единства, прошедших в Суздале.