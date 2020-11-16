Грузовой поезд сошел с рельсов в Камешковском районе

ЧП произошло сегодня днем на железной дороге в Камешковском районе. Сошел с рельсов грузовой поезд, которые проезжал станцию Новки-1. Несколько цистерн, в которых предположительно был мазут, опрокинулись. По предварительным данным, есть пострадавший.

— В 14.42 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о сходе состава грузового поезда по адресу: Владимирская область, Камешковский район, станция Новки-1. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС и других экстренных служб. Информация уточняется, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Подробности случившегося в ГУ МЧС России по Владимирской области и Владимирском линейном отделе МВД России на транспорте обещали предоставить в ближайшее время. Читатели «Призыва» сообщают, что из-за обрыва линий электропередач пассажиры не могут дождаться электричек.

Ранее «Призыв» рассказывал об инциденте на Октябрьском проспекте во Владимире. На месте ремонта теплосетей пьяный угонщик опрокинул экскаватор. Спецтехника повредила трубопровод, хлынула горячая вода. Мужчина получил термические ожоги и был госпитализирован.

Добавлено в 16.30

По предварительной информации пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области, с рельсов сошли 12 цистерн с мазутом. Пострадал один человек. Нарушены габариты двух путей.

— В настоящее время на месте проводится работа по недопущению возгорания сошедших с рельсов вагонов с горюче-смазочными материалами, — говорится в сообщении ведомства.

Уточненная информация.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области, с рельсов сошли 30 грузовых вагонов. Произошёл разлив 6 цистерн с мазутом, пострадал один человек, нарушены габариты двух путей. Возгорания нет.

Также известно, что поезд шёл со станции Зелецино Нижегородской области в Высоцк Ленинградской области.