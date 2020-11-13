Группы в 25 детских садах закрыли на карантин

Ситуация с эпидемиологической обстановкой в детских садах Владимирской области сложнее, чем в школах. Карантинные ограничения ввели пять учебных заведений, дошкольных – в пять раз больше: группы закрыли в 25 детских садах. Об этом накануне сообщила директор департамента образования Ольга Беляева. Больше всего случаев заражения в Кольчугино — там закрыто 9 групп в 4 садах, а в Гусь-Хрустальном — 6 групп в 6 садах. Причем болеют в основном не дети, а воспитатели.

— На прошлой неделе мы имели 13 дошкольных учреждений в области, которые были на карантине. На этой неделе мы уже говорим о 25 садах, где есть группы, закрытые на карантин. В равных долях. Это 12 детских садов с отдельными группами по коронавирусной инфекции и 13 учреждений с группами, закрытыми по ОРВИ, — рассказала Ольга Беляева.

По официальной статистике, коронавирусной инфекцией в области болеют всего 1% детей, у которых изначально проявились признаки ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре. Лечат их как обычно. Никаких специфических препаратов. Но, как пояснили «Призыву» в облздраве, маленькие пациенты также могут претендовать на выдачу бесплатных лекарств. Здесь будет просто иная дозировка.

— Если ребенок заболел, находясь в семье, где уже болеют коронавирусной инфекцией, при этих обстоятельствах у него в обязательном порядке должен быть взят мазок. Если в группах садиков возникает три и более таких заболевших ребенка, тогда по постановлению санитарного врача обследуется вся группа на ковид. Всем детям с признаками ОРВИ назначается противовирусная терапия. Препараты от ковида, которые выписывают взрослым, детям до 18 лет противопоказаны, – пояснила Елена Утемова, директор департамента здравоохранения.

Сейчас в садиках профилактика коронавирусной инфекции на первом месте. При входе и в раздевалках развешаны информационные плакаты о необходимости соблюдения масочного режима и опасности нового вируса. Родителям в дошкольном учреждении задерживаться не дают.

— Родители, конечно, нам не расскажут, что они заболели коронавирусом. К нам такие отчеты не поступают. У нас сейчас жесткий масочный режим и ограничение в пропуске в здание сада. Детей приводят в садик, мы их в раздевалке встречаем, и родителей сразу отправляем на улицу. Воспитанники либо сами раздеваются, либо мы им помогаем. Обязательно измеряем температуру. И утром, и в течение дня. Больше 37 градусов – это уже сигнал, что ребенка надо выводить из сада. То же самое касается насморка и кашля. С этим сейчас строго. Мы в группах и даже на улице во время прогулки находимся в масках, — рассказала воспитатель одного из детских садов.

Ранее «Призыв» сообщал, что повсеместную удаленку в образовательных учреждениях во Владимирской области вводить не намерены.