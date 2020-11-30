Гостиничный комплекс «Горячие ключи» в Суздале подключил телевидение «Ростелекома»

Гостиничный комплекс «Горячие ключи» в г. Суздале Владимирской области подключил по технологии DVB-C1 цифровой сервис «Телевидение для гостиниц» от «Ростелекома». Провайдер организовал 30 точек трансляции интерактивного ТВ, которые охватывают номерной фонд гостиницы и места общего пользования. Доступ к услуге осуществляется в рамках пакета «Стандарт», включающего популярные эфирные и тематические каналы, в том числе ориентированные на новости, спорт и кинопоказы. В отеле уже был подключен интернет по оптическому кабелю «Ростелекома». Для организации работы телевидения провайдер произвел поставку необходимого оборудования, в частности, модулятора, который отвечает за преобразование телевизионного сигнала.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Для каждого корпоративного клиента мы стараемся найти индивидуальное техническое и финансовое решение в зависимости от его пожеланий, предпочтений и возможностей. Для отеля “Горячие ключи” наши специалисты подобрали оптимальный вариант сервиса “Телевидение для гостиниц”. ТВ-сигнал стал цифровым, что улучшило качество изображения и звука, а набор каналов расширился. При этом не потребовались дополнительные расходы на обновление кабельных сетей. Кроме того, клиенты компании могут выбрать варианты тарификации с учетом загруженности отеля. Такая схема оплаты услуг очень удобна для гостиниц, поскольку позволяет оплачивать телевидение только заселенных номеров».

«Телевидение для гостиниц» от «Ростелекома» содержит лицензионный контент и обеспечивает высокое качество аудио- и видеотрансляций, большой выбор встроенных интерактивных сервисов и цифровых каналов для публичного и непубличного показа. Еще один плюс — отдельный нулевой канал, позволяющий гостиницам размещать на нем собственные рекламные сообщения, например, об акциях, предложениях ресторана или дополнительных услугах. Подробнее об услугах и акциях можно узнать на сайте компании или по телефону горячей линии 8-800-200-30-00