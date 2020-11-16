Главный врач ОКБ рассказал о напряженной работе инфекционного госпиталя

Облздрав запустил акцию в поддержку врачей

Главный врач областной клинической больницы рассказал о медиках, которые заразились коронавирусом в инфекционном госпитале. По словам  Владимира  Безрукова, за время пандемии положительные тесты получил каждый третий его сотрудник. Среди них и врачи, и медицинские сестры, и санитарки. Многие переболели еще во время первой волны COVID-19. И сейчас чувствуют себя уверенней, отметил специалист.

Есть люди, которые не выходят за пределы ковидного госпиталя вообще. В первую волну было организовано проживание сотрудников в гостинице, сейчас мы от этого по просьбе сотрудников отказались. Это не востребовано. Но те, кто считает, что из ковидного госпиталя невозможно выйти, могут находиться там круглосуточно, — отметил главный врач областной клинической больницы в эфире «6 канала».

Сами сотрудники госпиталя тоже рассказывают о напряженной работе.

Медики говорят, что им приходится трудиться  с максимальной нагрузкой. Персонала не хватает. Одна медицинская сестра обслуживает до 25 пациентов. И большинство из них в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.

По приказу у нас на одну медицинскую сестру должно приходиться 10 пациентов. У нас их почти в три раза больше. Нет санитарок. Вот и думайте сами, как мы подготовились, — рассказал «Призыву» сотрудник медучреждения. — И сейчас много людей заразилось. Хотя многие до последнего стараются не брать больничный, просто потому что понимают: уйдут они — нагрузка ляжет на оставшихся сотрудников.

Инфекционный госпиталь ОКБ. Фото администрации Владимирской области

О том, что многие медики переносят коронавирус практически на ногах, рассказала и глава областного департамента здравоохранения. По словам Елены Утемовой, врачи и медсестры обращаются за помощью, когда сил нет совсем. На прошлой неделе лист временной нетрудоспособности по ковиду был выдан 6% медицинских работников. На больничном одновременно находились 350 врачей, 650 специалистов среднего звена и 85 — младшего медицинского персонала. И это не считая уборщиц, гардеробщиц и буфетчиц, которые трудятся в больницах.

К сожалению, не всегда и медработник может с болезнью справиться. Мы понимаем, что многие из них до последнего оказывали помощь. А сами обращались за помощью только тогда, когда болезнь была в самом разгаре, — рассказала Елена Утемова на брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации. — Многие медики из старшей возрастной группы, мы понимаем, что ограничения 65+ не распространяются на медицинских работников.

Молодой медик переболел ковидом и вернулся на работу. Фото «Призыва»

Однако, как показывает практика, в зоне риска сегодня и совсем молодые врачи. Так хирург из Гусь-Хрустального заразился коронавирусом на рабочем месте. Молодому парню самому пришлось лечь в больницу. А после выздоровления он вернулся к своим пациентам в инфекционный госпиталь.

Вечером я почувствовал головную боль, а уже ночью сильно повысилась температура до 39 и пошел проливной пот. Я сразу понял, что заболел коронавирусом. Начал лечение сразу, но потом развились такие симптомы, как кашель, резкая слабость, головокружение, отсутствие аппетита, пропали запахи, — рассказал герой программы «Наши люди» Вячеслав Мирошниченко. — Отвезли на КТ. У меня выявили поражение лёгких, я был госпитализирован. Вылечился и продолжаю трудиться в больнице.

Департамент здравоохранения запустил акцию «Скажите медикам спасибо».

Поблагодарить медиков за работу в условиях пандемии теперь может каждый желающий. Департамент здравоохранения запустил акцию «Скажите медикам спасибо». Жителям Владимирской области предлагают написать благодарственные письма врачам, медицинским сестрам, санитаркам, работникам «скорой помощи» или волонтерам.

В период пандемии новой коронавирусной инфекции медицинские работники трудятся в очень тяжелых условиях, – говорит директор департамента здравоохранения Елена Утемова. – Сейчас работники отрасли как никогда нуждаются в моральной поддержке и словах благодарности. Мы предлагаем владимирцам выразить слова признательности нашим дорогим коллегам. Каждое ваше доброе слово обязательно дойдет до адресата. Пожалуйста, скажите им спасибо!

Медики нуждаются в поддержке. Фото Reuters

Отправить свое послание можно по электронной почте dz@avo.ru или по адресу: 600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, 61 (с пометкой «Скажите медикам спасибо»). Самые трогательные письма разместят на сайте ведомства и передадут главным врачам организаций для премирования своих сотрудников.

Не все медики пережили инфекцию. Как минимум, 16 специалистов скончались от ковида. Имена некоторых из них внесены в общенациональный список памяти. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото  АГН «Москва» 


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