Главный врач ОКБ рассказал о напряженной работе инфекционного госпиталя

Главный врач областной клинической больницы рассказал о медиках, которые заразились коронавирусом в инфекционном госпитале. По словам Владимира Безрукова, за время пандемии положительные тесты получил каждый третий его сотрудник. Среди них и врачи, и медицинские сестры, и санитарки. Многие переболели еще во время первой волны COVID-19. И сейчас чувствуют себя уверенней, отметил специалист.

— Есть люди, которые не выходят за пределы ковидного госпиталя вообще. В первую волну было организовано проживание сотрудников в гостинице, сейчас мы от этого по просьбе сотрудников отказались. Это не востребовано. Но те, кто считает, что из ковидного госпиталя невозможно выйти, могут находиться там круглосуточно, — отметил главный врач областной клинической больницы в эфире «6 канала».

Сами сотрудники госпиталя тоже рассказывают о напряженной работе.

Медики говорят, что им приходится трудиться с максимальной нагрузкой. Персонала не хватает. Одна медицинская сестра обслуживает до 25 пациентов. И большинство из них в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.

— По приказу у нас на одну медицинскую сестру должно приходиться 10 пациентов. У нас их почти в три раза больше. Нет санитарок. Вот и думайте сами, как мы подготовились, — рассказал «Призыву» сотрудник медучреждения. — И сейчас много людей заразилось. Хотя многие до последнего стараются не брать больничный, просто потому что понимают: уйдут они — нагрузка ляжет на оставшихся сотрудников.

О том, что многие медики переносят коронавирус практически на ногах, рассказала и глава областного департамента здравоохранения. По словам Елены Утемовой, врачи и медсестры обращаются за помощью, когда сил нет совсем. На прошлой неделе лист временной нетрудоспособности по ковиду был выдан 6% медицинских работников. На больничном одновременно находились 350 врачей, 650 специалистов среднего звена и 85 — младшего медицинского персонала. И это не считая уборщиц, гардеробщиц и буфетчиц, которые трудятся в больницах.

— К сожалению, не всегда и медработник может с болезнью справиться. Мы понимаем, что многие из них до последнего оказывали помощь. А сами обращались за помощью только тогда, когда болезнь была в самом разгаре, — рассказала Елена Утемова на брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации. — Многие медики из старшей возрастной группы, мы понимаем, что ограничения 65+ не распространяются на медицинских работников.

Однако, как показывает практика, в зоне риска сегодня и совсем молодые врачи. Так хирург из Гусь-Хрустального заразился коронавирусом на рабочем месте. Молодому парню самому пришлось лечь в больницу. А после выздоровления он вернулся к своим пациентам в инфекционный госпиталь.

— Вечером я почувствовал головную боль, а уже ночью сильно повысилась температура до 39 и пошел проливной пот. Я сразу понял, что заболел коронавирусом. Начал лечение сразу, но потом развились такие симптомы, как кашель, резкая слабость, головокружение, отсутствие аппетита, пропали запахи, — рассказал герой программы «Наши люди» Вячеслав Мирошниченко. — Отвезли на КТ. У меня выявили поражение лёгких, я был госпитализирован. Вылечился и продолжаю трудиться в больнице.

Департамент здравоохранения запустил акцию «Скажите медикам спасибо».

Поблагодарить медиков за работу в условиях пандемии теперь может каждый желающий. Департамент здравоохранения запустил акцию «Скажите медикам спасибо». Жителям Владимирской области предлагают написать благодарственные письма врачам, медицинским сестрам, санитаркам, работникам «скорой помощи» или волонтерам.

– В период пандемии новой коронавирусной инфекции медицинские работники трудятся в очень тяжелых условиях, – говорит директор департамента здравоохранения Елена Утемова. – Сейчас работники отрасли как никогда нуждаются в моральной поддержке и словах благодарности. Мы предлагаем владимирцам выразить слова признательности нашим дорогим коллегам. Каждое ваше доброе слово обязательно дойдет до адресата. Пожалуйста, скажите им спасибо!

Отправить свое послание можно по электронной почте dz@avo.ru или по адресу: 600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, 61 (с пометкой «Скажите медикам спасибо»). Самые трогательные письма разместят на сайте ведомства и передадут главным врачам организаций для премирования своих сотрудников.

Не все медики пережили инфекцию. Как минимум, 16 специалистов скончались от ковида. Имена некоторых из них внесены в общенациональный список памяти. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.