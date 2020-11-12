Главный симптом COVID-19 заинтересовал жителей Владимирской области

Яндекс проанализировал самые популярные запросы жителей Владимирской области, связанные с коронавирусом. В топе — «пропало обоняние». Из миллиона запросов такую комбинацию набирают, как минимум, 200 раз. Это гораздо больше, чем во время первой волны пандемии. Тогда специфический симптом, который может указывать на наличие заболевания, даже на пике распространения инфекции интересовал в два раза меньше жителей региона. А летом принюхиваться люди, кажется, перестали вовсе.

Запросы на тему «Я не чувствую запахов» начали демонстрировать активный рост в конце сентября. Всего за месяц их количество увеличилось почти в 6 раз. И уже в ноябре из миллиона обращений к поисковой системе 300 касалось специфического проявления коронавируса. В это же время в области вверх рванула статистика по суточному приросту заболевших. Более того, график запросов про потерю обоняния практически совпал с кривой новых случаев инфицирования по всей стране.

Однако эксперты Яндекса считают, что такая связь может быть опосредованной. Есть много внешних факторов, которые влияют на поведение пользователей. В компании отметили, что, с одной стороны, слухи и новости могут стимулировать рост числа запросов, с другой — распространение знания о симптомах снижает спрос на информацию из поисковых систем. «Поэтому судить по запросам о числе заболевших или о динамике распространения вируса нужно с большой осторожностью,» — отмечается на сайте Яндекса.

Все больше жителей области интересуются в Интернете про потерю обоняния.

Объяснить интерес людей к симптомам коронавируса легко. Тесты приходится ждать долго, врача вызвать сложно, «скорая» вообще порой приезжает через сутки, вот и приходится жителям области самим диагностировать у себя опасный вирус. Самый простой способ — разобраться с обонянием. Согласно статистике до 85% пациентов с ковидом не могут по запаху отличить кофе от хлорки. Что это значит и как быть, люди пытаются узнать в Интернете.

Тем, для кого нос — не главный сигнал болезни, важно пройти исследование. Где сдать тест на коронавирус — главный запрос поисковых систем. И здесь, как с нюхом, скачок интереса произошел в первый месяц осени. В ноябре число обращений составило 500 на миллион. Для сравнения, в первую волну пандемии людей это интересовало в два раза меньше. Летом цифра колебалась от 100 до 300. Но никогда не опускалась меньше определенного уровня.

Кстати, осенью «Призыв» тоже отметил рост запросов, например, по КТ легких во Владимире. Материал на эту тему уже набрал почти 70 000 просмотров. Каждый день около тысячи пользователей заходят в текст.

А вот запрос «Где купить маску и респиратор» теряет популярность. Максимальный спрос на средства индивидуальной защиты был зафиксирован с марта по апрель. Тогда маски исчезли из магазинов и аптек. Даже за дорого купить их было невозможно. А потом кривая пошла по нисходящей. Сейчас этот график прилег. Средства индивидуальной защиты есть везде. Многие успели сшить их сами, другие без проблем могут приобрести. Если постараться, найти необходимый товар можно и по доковидной цене.

Словосочетание «вторая волна коронавируса» тоже уже не в тренде. Не надо спрашивать о заболеваемости в Интернете. Достаточно обзвонить друзей и родственников, чтобы понять, что осенью инфекция вернулась к нам с новой силой. Больных много среди членов семьи, соседей и коллег. Тогда как весной знакомых людей с коронавирусом надо было еще поискать.

Люди, кажется, адаптировались к новым условиям. Все меньше запросов на тему домашнего досуга. Это интересовало жителей области в апреле и мае, когда пришлось сидеть на самоизоляции. Тогда же произошел всплеск интереса к теме «доставка еды». Сейчас он откатился назад, но, судя по всему, сформировалась прослойка людей, которые стали заказывать пищу на регулярной основе.

Коронавирус, безусловно, изменил нашу жизнь. Весной хлебопечка уверенно потеснила айфон в популярных запросах, а спрос на чемоданы свалился в пике. Люди спрашивали про велотренажеры. А пижамы и тапочки заменили дорогие костюмы. В четыре раза тогда уменьшилось число запросов со словосочетанием «как завязать узел на галстуке». Клерки ушли на удаленку. Люди начали интересоваться, как подстричь себя самостоятельно и где взять собаку для прогулок.

Летом жизнь, кажется, стало возвращаться в привычное русло. Но передышка была небольшой. Уже сейчас понятно, что придется запастись терпением. Число заболевших обновляет рекорд за рекордом. Ситуация с распространением вируса сложная. Многие снова перешли на дистанционную форму работы. Власти вводят все новые ограничительные меры. Так, уже завтра выпить кофе получится только по QR-коду. Систему чекинов ввели для посетителей общепита. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.