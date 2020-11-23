Главную новогоднюю елку начнут монтировать во Владимире

Владимир преображается к Новому году. Сегодня, 23 ноября, на Соборной площади начнется монтаж главной городской елки — «Домашней». В этом году дерево весом 22 тонны останется без ремонта. Его делали в прошлые годы. Напомним, что от покупки новой главной новогодней ели владимирская мэрия также отказалась.

На установку ели на Соборной площади потратят 563 тысячи рублей.

27 ноября начнется установка новогодних елей «Метелица» на Садовой площади, «Снежинка» у ДК молодежи) и «Фэнтези» у областного суда напротив площади Победы. На это потратят более 1,8 миллиона рублей. Основная часть денег, 1,2 миллиона рублей, пойдет на монтаж ели «Фэнтези». Помимо установки подрядчикам предстоит отремонтировать ограждение, световые фигуры, заменить 265 пластиковых шаров на гирляндах в виде бус, а также несколько световых гирлянд.

Главный символ приближающегося праздника уже начал появляться у торговых центров и гипермаркетов.

Также в областном центре продолжаются работы по праздничному украшению города к Новому году. Уже закончено оформление световыми фигурами деревьев на Соборной и Садовой площадях, на пересечение улицы Горького с проспектом Строителей, улицы Горького с улицей Мира, на проспекте Строителей (у «Факела») и на Московском шоссе на въезде в город.

Световые гирлянды заработали на опорах уличных светильников на улице Георгиевской, на Спасском холме, на площади Победы в сквере у здания областного суда и у Красносельского пруда. На опорах контактных сетей уличного освещения на улице Мира (в районе остановки «Городской парк культуры и отдыха»), Горького (в районе пересечения с улицей Мира), Большая Московская (на мосту), Георгиевская, на Московском шоссе, Театральной площади и в Молодежном сквере засияли световые кронштейны.

Возвращаются на привычные места и полюбившиеся горожанами праздничные инсталляции. В сквере на улице Чайковского засиял праздничной иллюминацией «Рояль», а на Театральной площади — маска.

Работы по предновогоднему оформлению планируется завершить до 1 декабря, уточняет пресс-служба мэрии. Ранее «Призыв» сообщал об открытии резиденции Деда Мороза во Владимире. В этом году она расположилась не на Соборной площади, а в Центральном парке.