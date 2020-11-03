ГИБДД сохранит патрули на опасных пешеходных переходах

Во Владимире в утренние и вечерние часы пик на самые опасные переходы стали выставлять патрули ДПС. После нескольких резонансных ДТП Госавтоинспекция решила возобновить профилактические мероприятия. Обычно их проводят в первые недели сентября, когда в школы, ссузы и вузы возвращаются школьники и студенты. Однако аварийность на «зебрах» такова, что рейды решили продолжить. В этом году на переходах в черте Владимира зарегистрирован 61 наезд. Всего с участием пешеходов произошло 131 ДТП, в результате чего погибли 20 пешеходов и еще 116 получили травмы различной степени тяжести.

В центре города осенью случились сразу три аварии. На переходе у Центра ИЗО девушку сбили насмерть, пострадавшие в двух других ДТП госпитализированы. В минувшие выходные на молодого человека 19 лет наехала «Нива». Водитель, мчась с горки, умудрился обогнать «скорую» по встречной и элементарно не заметил, что поток транспорта встал у перехода. Парень серьезно пострадал, находится в больнице.

— Каждое четвертое ДТП в областном центре — наезд на пешехода. Во Владимире порядка 20 опасных переходов, где такие инциденты случаются чаще всего. Около них выставляют наряды по утрам и вечерам, — сообщил «Призыву» старший инспектор городского отдела ГИБДД Валерьян Шируков. — Наша цель — не наказать водителей, игнорирующих пешеходов, а заставить их соблюдать правила. Пешеходы — наиболее уязвимые участники дорожного движения. Даже небольшое столкновение с автомобилем может привести к серьезным ранениям. Водителям стоит это помнить.

ГИБДД советует пешеходам носить одежду со световозвращающими элементами.

Вопрос внимательности водителей на дорогах — предельно актуальный. Поэтому так необходимы рейды ГИБДД. Есть мнение, что привести в чувство автомобилистов может также угроза тотальных штрафов, если поставить автоматические комплексы фиксации нарушений ПДД у переходов. Сегодняшние камеры измеряют скорость, и только один комплекс работает на «зебру». Он находится в Коврове. Оттуда приходит под сотню сообщений о нарушениях каждый день.

Есть ещё проблема с освещённостью городских переходов, нехваткой над проезжей частью дополнительных знаков со светоотражающей лентой, заметной издалека. Некоторые инспектора считают, что много переходов — тоже плохо. Либо они должны быть со светофором, либо вообще не нужны, если рядом есть регулируемый переход. К примеру, на проспекте Ленина в районе «Крейсера» и пересечения со Ставровской, или на Дворянской у театра драмы и стадиона «Торпедо».

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире должны появиться новые светофоры на переходах. Они уже смонтированы, но городские службы их никак не подключат.