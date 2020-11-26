Генеральный директор «Владимиртеплогаза» проведет под арестом 2 месяца

Генеральный директор «Владимиртеплогаза» Александр Королев проведет под стражей до 18 января следующего года. Такое решение вынес Октябрьский районный суд по ходатайству следствия. Сам же Королев свою вину не признал и просил о домашнем аресте.

Александр Королев обвиняется в присвоении и растрате чужого имущества в особо крупном размере.

По версии следствия, в сентябре этого года Королев незаконно подписал приказы о выплате себе полугодового вознаграждения по итогам работы за прошлый год. Премия гендиректору составила более 1,5 миллиона рублей, своего заместителя и главного бухгалтера предприятия он якобы поощрил на сумму более 1,4 миллиона рублей. Предприятию причинен ущерб на сумму более 3 миллионов рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что бывший главный врач Владимирской больницы скорой медицинской помощи признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.