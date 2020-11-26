Генеральный директор «Владимиртеплогаза» проведет под арестом 2 месяца

Ходатайство следствия удовлетворил суд

Генеральный директор «Владимиртеплогаза» Александр Королев проведет под стражей до 18 января следующего года. Такое решение вынес Октябрьский районный суд по ходатайству следствия. Сам же Королев свою вину не признал и просил о домашнем аресте.

Александр Королев обвиняется в присвоении и растрате чужого имущества в особо крупном размере.

По версии следствия, в сентябре этого года Королев незаконно подписал приказы о выплате себе полугодового вознаграждения по итогам работы за прошлый год. Премия гендиректору составила более 1,5 миллиона рублей, своего заместителя и главного бухгалтера предприятия он якобы поощрил на сумму более 1,4 миллиона рублей. Предприятию причинен ущерб на сумму более 3 миллионов рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что бывший главный врач Владимирской больницы скорой медицинской помощи признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Ольга Ефремова

Фото: Hibiny.com


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