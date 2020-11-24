Генерального директора «Владимиртеплогаза» обвиняют в растрате

Генеральный директор «Владимиртеплогаза» обвиняется в присвоении и растрате чужого имущества в особо крупном размере. В отношении 42-летнего Александра Королева возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в сентябре этого года Королев незаконно подписал приказы о выплате себе полугодового вознаграждения по итогам работы за прошлый год. Премия гендиректору составила более 1,5 миллиона рублей, своего заместителя и главного бухгалтера предприятия он якобы поощрил на сумму более 1,4 миллиона рублей. Необоснованные выплаты поступили на счета уже через неделю.

Предприятию причинен ущерб на сумму более 3 миллионов рублей.

— В настоящее время ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители поселка Городищи Петушинского района получили шокирующие счета за отопление.