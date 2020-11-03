Где отметить День народного единства

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«Песни о любви и о России» 6+
Песня не знает границ — именно под таким девизом и с таким настроением Владимирская областная филармония приглашает отметить День народного единства. В праздничной концертной программе прозвучат песни, которые трогают наши души: веселые и лирические, грустные и патриотические, воспевающие любовь к родной земле и родному дому, а также песни, прославляющие подвиг русского народа.
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
4 ноября в 17.00
Цена билета — 350 руб.
Замена программы «Песни о войне и о Победе» от 10 мая. Билеты на 10 мая действительны!
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«Дружба народов – единство России» 0+
В зрительном зале Областного Дворца культуры и искусства состоится церемония закрытия, награждения и гала-концерт VIII Всероссийского детско-юношеского фестиваля национальных культур «Содружество 2020» — «Владимир встречает друзей».
Фестиваль национальных культур «Содружество» — это отличная возможность для детей и молодежи от 12 до 30 лет, а также педагогов и руководителей творческих коллективов пообщаться и поделиться опытом с единомышленниками и коллегами из других регионов и стран, поучиться у известных мастеров хореографического, вокального и фотографического искусства, а также познакомиться с культурой и традициями разных народов. Фестиваль «Содружество-2020» проводится с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
ОДКиИ: ул. Диктора Левитана, 4
4 ноября в 19.00
Вход по бесплатным пригласительным билетам, которые можно получить в кассе ОДКиИ
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«Память сердца» 12+
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«Виват, Россия!» 0+
Праздничный концерт пройдет с участием артистов Дома культуры микрорайона Оргтруд и его гостей: Александра Цоя и Димы Дербенева из Коврова, Юлии Начаровой, Юлии Поповой, Кирилла Еропова, Ирины Понятовской и Светланы Хруцкой из Владимира, а также группы «Владимир» МБУК «КДК».
Дом культуры микрорайона Оргтруд: ул. Октябрьская, 26-б
4 ноября в 16.00
Цена билета — 150 руб.
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«Мы дети твои, Россия!» 6+
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«Назад в СССР!» 18+
Один из самых противоречивых периодов нашей истории, но мы его любим и с теплом вспоминаем, ведь для многих – это время детства и юности. Ну что, вспомним наши любимые песни и примем участие в конкурсной программе вечер отдыха «Назад в СССР!»
Дом культуры микрорайона Оргтруд: ул. Октябрьская, 26-б
4 ноября в 18.00
Цена билета — 200 руб.
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Подарок от музея 6+
В День народного единства вход на территорию музейного комплекса «Спасо-Евфимиев монастырь» и в экспозицию «Дмитрий Пожарский – национальный герой России» будет бесплатным для всех категорий посетителей.
г. Суздаль, ул. Ленина
Режим работы: с 10.00 до 19.00
Вход свободный
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День народного единства в Загородном 6+
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Дома…