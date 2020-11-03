Где отметить День народного единства

Самые яркие события 4 ноября

  1. «Песни о любви и о России» 6+

    Песня не знает границ — именно под таким девизом и с таким настроением Владимирская областная филармония приглашает отметить День народного единства. В праздничной концертной программе прозвучат песни, которые трогают наши души: веселые и лирические, грустные и патриотические, воспевающие любовь к родной земле и родному дому, а также песни, прославляющие подвиг русского народа.

    Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1

    4 ноября в 17.00

    Цена билета — 350 руб.

    Замена программы «Песни о войне и о Победе» от 10 мая. Билеты на 10 мая действительны!

  2. «Дружба народов – единство России» 0+

    В зрительном зале Областного Дворца культуры и искусства состоится церемония  закрытия, награждения и гала-концерт VIII Всероссийского детско-юношеского фестиваля национальных культур «Содружество 2020» — «Владимир встречает друзей».

    Фестиваль национальных культур «Содружество» — это отличная возможность для детей и молодежи от 12 до 30 лет, а также педагогов и руководителей творческих коллективов пообщаться и поделиться опытом с единомышленниками и коллегами из других регионов и стран, поучиться у известных мастеров хореографического, вокального и фотографического искусства, а также познакомиться с культурой и традициями разных народов. Фестиваль «Содружество-2020» проводится с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

    ОДКиИ: ул. Диктора Левитана, 4

    4 ноября в 19.00

    Вход по бесплатным пригласительным билетам, которые можно получить в кассе ОДКиИ

  3. «Память сердца» 12+

  4. «Виват, Россия!» 0+

    Праздничный концерт пройдет с участием артистов Дома культуры микрорайона Оргтруд и его гостей: Александра Цоя и Димы Дербенева из Коврова, Юлии Начаровой, Юлии Поповой, Кирилла Еропова, Ирины Понятовской и Светланы Хруцкой из Владимира, а также группы «Владимир» МБУК «КДК».

    Дом культуры микрорайона Оргтруд: ул. Октябрьская, 26-б

    4 ноября в 16.00

    Цена билета — 150 руб.

  5. «Мы дети твои, Россия!» 6+

  6. «Назад в СССР!» 18+

    Один из самых противоречивых периодов нашей истории, но мы его любим и с теплом вспоминаем, ведь для многих – это время детства и юности. Ну что, вспомним наши любимые песни и примем участие в конкурсной программе вечер отдыха «Назад в СССР!»

    Дом культуры микрорайона Оргтруд: ул. Октябрьская, 26-б

    4 ноября в 18.00

    Цена билета — 200 руб.

  7. Подарок от музея 6+

    В День народного единства вход на территорию музейного комплекса «Спасо-Евфимиев монастырь» и в экспозицию «Дмитрий Пожарский – национальный герой России» будет бесплатным для всех категорий посетителей.

    г. Суздаль, ул. Ленина

    Режим работы: с 10.00 до 19.00

    Вход свободный

    Фото: vladmuseum.ru

  8. День народного единства в Загородном 6+

Подготовила Татьяна Лысова

Заглавное фото: domir-che.ru


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