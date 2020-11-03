Где отметить День народного единства

В зрительном зале Областного Дворца культуры и искусства состоится церемония закрытия, награждения и гала-концерт VIII Всероссийского детско-юношеского фестиваля национальных культур «Содружество 2020» — «Владимир встречает друзей».

Фестиваль национальных культур «Содружество» — это отличная возможность для детей и молодежи от 12 до 30 лет, а также педагогов и руководителей творческих коллективов пообщаться и поделиться опытом с единомышленниками и коллегами из других регионов и стран, поучиться у известных мастеров хореографического, вокального и фотографического искусства, а также познакомиться с культурой и традициями разных народов. Фестиваль «Содружество-2020» проводится с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

ОДКиИ: ул. Диктора Левитана, 4

4 ноября в 19.00

Вход по бесплатным пригласительным билетам, которые можно получить в кассе ОДКиИ