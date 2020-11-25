ФСБ задержала террориста во Владимирской области

Террориста из состава группы, готовящейся провести теракты в столичном регионе, задержали во Владимирской области. Подозреваемый — гражданин одной из стран Центральной Азии, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. Он входил в межрегиональную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Силовики дали видеозапись задержания. Там есть кадры обезвреживания взрывчатых веществ.

В ходе следственных действий в местах пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, сообщили в ФСБ. По информации силовиков, подозреваемые планировали не только совершить диверсионно-террористические акты в Московском регионе, но и пытались вовлечь в свои ряды новых членов и занимались финансированием терроризма.

Проведение комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий продолжается.

По данным «Призыва», силовая операция по захвату одного из участников ячейки «Исламского государства» проходила в одном из сёл Собинского района. Тот проживал в многоквартирном доме: в селе имеется несколько двухэтажных построек.