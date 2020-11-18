Ежегодный межрегиональный турнир по шахматам «SBERBANК Сhess OPEN» приглашает школы к участию

Пятый юбилейный турнир по шахматам «SBERBANК Сhess OPEN» среди команд общеобразовательных организаций стартует 28 ноября 2020 года. В этом году он пройдет в онлайн-формате на платформе Сhessking.

К участию в соревнованиях допускаются команды со всех регионов Российской Федерации, сформированные из обучающихся 1-11 классов одной общеобразовательной организации (школы). В составе команды должно быть 4 игрока (в каждой команде должна быть минимум одна девушка) и один руководитель группы.

Подать заявку на регистрацию команды с автоматической записью в отборочный турнир можно до 25 ноября по ссылке.

Сергей Карякин, чемпион мира по быстрым и блиц шахматам, гроссмейтер (видеообращение доступно по ссылке):

«Дорогие участники турнира «SBERBANK Chess OPEN»! Поздравляю вас с началом отличного турнира. Желаю творческих достижений, ярких партий и побед. Пусть победит сильнейший! Но в любом случае все должны получить удовольствие. Желаю вам насыщенных партий! Удачи!»

Организаторами турнира выступают ПАО Сбербанк, Шахматная федерация Чувашской Республики при содействии Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики и регионов-участников.

Межрегиональный онлайн-турнир пройдет в два этапа:

· отборочные турниры (1-й этап) — пройдут 28 ноября 2020 года на интернет- портале www.chessking.com. Каждый турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров, контроль времени на партию составляет по 5 минут — на каждого игрока плюс за каждый сделанный ход каждому игроку добавляются 3 секунды. В общей сложности пройдет 10 отборочных турниров, команды будут распределены в отборочные группы судейской коллегией с учетом регионов и часовых поясов команд-участниц.

· финал (2 этап) с видео-контролем — пройдет 29 ноября 2020 года на интернет-портале в 13.00 по московскому времени.

С положением о турнире можно ознакомиться здесь.

Справочно:

Первое командное первенство среди общеобразовательных школ Чувашской Республики «SBERBANK Chess OPEN — 2016» состоялось в Чебоксарах 11 ноября 2016 года в честь 175-летия Сбербанка. За пять лет этот проект вырос из небольшого регионального турнира среди школьных команд г. Чебоксары до соревнования всероссийского уровня, в котором приняли участие сотни команд из разных регионов России.

Все подробности данного мероприятия можно посмотреть на официальном сайте шахматной федерации Чувашской Республики http://chuvashia-chess.ru/