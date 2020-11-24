Еще 129 жителей Владимирской области заболели коронавирусом

За сутки положительные тесты на коронавирус получили еще 129 жителей региона. Больше всего заболевших за минувшие сутки снова во Владимире – 26 случаев. В Гусь-Хрустальном и Муромском районах заболели 17 и 16 человек соответственно. 9 новых заболевших подтверждено в Ковровском районе, 8- в Суздальском, 7 — в Меленковском. По 6 положительных тестов получили жители Вязниковского и Юрьев-Польского районов, по 5 – Кольчугинского и Киржачского, по 4 – Камешковского и Собинского, по 3 — Александровского, Селивановского и Гороховецкого районов и Радужного. Меньше всего заболевших в Судогодском и Петушинском районах – по 2 случая.

Начиная с весны, COVID-19 диагностировали на территории региона 12 440 раз.

При этом регион установил позитивный рекорд по выздоровевших от COVID-19. За сутки больничный закрыли сразу 205 человек. И это максимальный показатель за все время пандемии.

Снижается и число активных носителей вируса. На данный момент в области 2214 инфицированных. Накануне цифра была выше – 2290. Летальных случаев за минувшие сутки не зафиксировано. За время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 290 жителей области.

По данным на 23 ноября, в больницах региона действуют 1559 коек для больных с коронавирусной инфекцией. 1285 из них заняты, это 82% всех мест. Непростая эпидситуация сложилась и по ОРВИ. Среди взрослых эпидпорог превышен на 95,8%. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.