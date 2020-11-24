Еще 129 жителей Владимирской области заболели коронавирусом

По выздоровевшим регион установил рекорд

За сутки положительные тесты на коронавирус получили еще 129 жителей региона. Больше всего заболевших за минувшие сутки снова во Владимире – 26 случаев. В Гусь-Хрустальном и Муромском районах заболели 17 и 16 человек соответственно. 9 новых заболевших подтверждено в Ковровском районе, 8- в Суздальском,  7 — в Меленковском. По 6 положительных тестов получили жители Вязниковского и Юрьев-Польского районов, по 5 – Кольчугинского и Киржачского, по 4 – Камешковского и Собинского, по 3 — Александровского, Селивановского и Гороховецкого районов и Радужного. Меньше всего заболевших в Судогодском и Петушинском районах – по 2 случая.

Начиная с весны, COVID-19 диагностировали на территории региона 12 440 раз.

При этом регион установил позитивный рекорд по выздоровевших от COVID-19. За сутки больничный закрыли сразу 205 человек. И это максимальный показатель за все время пандемии.

Снижается и число активных носителей вируса. На данный момент в области 2214 инфицированных. Накануне цифра была выше – 2290. Летальных случаев за минувшие сутки не зафиксировано. За время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 290 жителей области.

По данным на 23 ноября, в больницах региона действуют 1559 коек для больных с коронавирусной инфекцией. 1285 из них заняты, это 82% всех мест. Непростая эпидситуация сложилась и по ОРВИ. Среди взрослых эпидпорог превышен на 95,8%. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: News.myseldon.com


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