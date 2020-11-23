Эпидпорог по ОРВИ среди взрослых превышен на 95,8%

За прошедшую неделю в больницы Владимирской области обратились 9 916 человек с признаками гриппа и ОРВИ, среди них 4 710 детей. Как отмечают в своей статистике эксперты Роспотребнадзора, в регионе эпидпорог среди взрослых превышен на 95,8%, во Владимире этот показатель чуть ниже — 66,8%. При этом дети болеют меньше: в возрастной группе от 7 до 14 лет по области фиксируется превышение на 6%, во Владимире — на 3,9%.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечено в восьми территориях: Владимире, Юрьев-Польском и Гусь-Хрустальном районах и др.

Случаев гриппа официально пока не зафиксировано. Согласно результатам мониторинга, преобладают риновирусы, парагрипп, COVID-19, бокавирусы и деновирусы.

Ранее «Призыв» сообщал, что суточный прирост новых случаев коронавируса в регионе остается стабильным. Сегодня Роспотребнадзор объявил о 128 инфицированных. Больше всего положительных тестов во Владимире – 23 за сутки. Всего в настоящий момент болеют 2290 человек.