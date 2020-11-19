Елена Утемова: в моргах никто не лежит на полу

Директор областного департамента здравоохранения прокомментировала информацию о загруженности патологоанатомических отделений региона. По словам Елены Утемовой, в моргах никто не лежит на полу. Мест достаточно. Об этом она заявила во время брифинга, посвященного эпидемиологической ситуации, отвечая на вопрос «Призыва». Накануне о нехватке мест для умерших от коронавируса заявили власти Ивановской области.

— После того как появилась эта информация, мы направили запросы в наши медицинские организации. Я попросила лично руководителей медицинских организаций выйти, посмотреть, как складывается ситуация, достаточно ли мест в холодильниках и есть ли случаи, когда патологоанатомические отделения переполнены. На сегодня все руководители мне отчитались о том, что количество мест в холодильниках не превышает количество тел, которые находятся сегодня на вскрытии, т.е. тел умерших, — рассказала Елена Утемова. — Даже самое крупное патологоанатомическое отделение, которое расположено на базе городской больницы № 5, там ситуация стабильная. Никаких проблем и рисков я не вижу. Сейчас мест в патологоанатомических отделениях достаточно, никто не лежит на полу.

При этом сегодня Россия обновила антирекорд по числу летальных случаев. Стало известно, что коронавирус унес жизни сразу 463 жителей страны. В нашей области 4 новые смерти от COVID-19. И умерли эти люди не вчера. Власти каждый раз подчеркивают, что статистика формируется только после проведения всех необходимых исследований. На это может уйти до 45 дней, отметила Елена Утемова.

— Для того чтобы поставить окончательный диагноз смерти от новой коронавирусной инфекции, должен быть проведен комплекс исследований, в том числе патологоанатомических. По регламенту, по которому работает служба судебно-медицинской экспертизы, для установления окончательного диагноза есть 45 дней. Окончательный патологоанатомический диагноз может быть поставлен в течение 30 дней, — говорит руководитель облздрава. — Для того чтобы делать это оперативнее, мы завтра проведем рабочее совещание с участием патологоанатомов и судебно-медицинских экспертов.

По словам Елены Утемовой, все данные по смертям от коронавируса публикуются сразу на нескольких ресурсах, включая сайт стопкоронавирус.рф и Росстат. Областные власти ничего не скрывают и ничего не замалчивают, уверяет чиновница. Такой цели нет. «Все данные, которые публикуются, — это отсроченные данные,» — отметила Елена Утемова.

Таким образом, цифры, которые публикуются сегодня, скорее всего, отражают ситуацию на конец октября. Тогда ежедневный прирост заразившихся только приближался к сотне. Сейчас он гораздо выше. Многие инфицированные — люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями. Болезнь у них протекает тяжело. Спасти получается не всех. А значит, и статистика, к сожалению, скорее всего, будет только расти.

— Моя пожилая родственница три недели лежала под ИВЛ в ОКБ. В итоге она умерла. Когда приехали в морг при больнице, нам сказали, что сейчас умирают гораздо больше людей, чем в октябре, — рассказала «Призыву» жительница Владимира Ирина Алексеева (имя изменено по ее просьбе. — Прим. ред.). — В один день якобы в госпитале скончались сразу 8 человек. Не знаю точно, правда это или нет, но сотрудники ритуальной конторы, к которым нам пришлось обращаться, сказали, что, как минимум, в два раза стало больше похорон людей, больных ковидом. Да, в основном это пожилые люди. Но весной и летом погибших от инфекции было гораздо меньше.

Власти уверяют, что мест в патологоанатомических отделениях достаточно, никто не лежит на полу.

Ирина говорит, что проблемой оказалось даже организовать поминки. Заведения общественного питания, которые предоставляют такую возможность, по словам девушки, перегружены. «Через два часа, как мы собрались в кафе, нам сказали, что сейчас будут следующие поминки, что у них расписан весь день», — отмечает Ирина.

Всего за время пандемии коронавирус уже унес жизни 281 жителя области. По данным на октябрь, регион входит в тройку субъектов Центрального федерального округа с самой высокой летальностью от COVID-19. Это показывает анализ данных «Коронавирус: дашборд» Яндекса. Отношение числа умерших от ковида к общему количеству инфицированных в регионе — 2,95%. Проще говоря, примерно 3% пациентов с положительным тестом на коронавирус умирают.

Настораживает и избыточная смертность. Согласно официальной информации с января по август в регионе умерли 15 257 человек. Это примерно на 7% больше, чем годом ранее. Рост отмечен почти во всех районах области. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.