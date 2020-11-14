Елена Утемова рассказала, кому сделают прививку от коронавируса

Владимирская область ожидает вторую партию вакцины против коронавирусной инфекции — порядка 1100 доз. И если первая поставка предназначалась медикам, то на этот раз препарат «Гам-КОВИД-Вак» (международное название — «Спутник V») планируют делать учителям, водителям и соцработникам — тем, кто имеет постоянный контакт с людьми.

— Сразу хочу сказать, кто в первую очередь подлежит вакцинации. Если по первой партии вакцины мы в основном отрабатывали с медицинскими работниками, то здесь я хотела бы обратиться к педагогическим работникам и социальной сферы, транспортникам, потому что они находятся на переднем крае общения с гражданами, — говорит Елена Утемова, директор областного департамента здравоохранения.

В прошлом месяце от коронавируса привили 41 медика. У одного из них поднялась высокая температура, поэтому ко второму этапу иммунизации, который проходит через 3 недели, его не допустили.

В Интернете уже начали появляться первые отзывы привитых от «короны» по всей стране. Многие пишут о болезненном состоянии после процедуры – повышение температуры, ознобе, ломоте по всему телу. Тем не менее, люди надеются, что ковидом они теперь точно не заболеют. Среди владимирских педагогов, кстати, уже есть добровольцы, готовые испытать вакцину на себе.

— Я хочу как можно скорее начать жить прежней жизнью и знаю, что совсем опасную вещь в людей колоть не будут. Ну, она может оказаться неэффективной, но мы этого никогда не узнаем, пока не проверим, — уверена Юлия Назарова, педагог ВлГУ.

Сама вакцинация проводится при соблюдения ряда условий, говорят в департаменте здравоохранения. Обязательно исследование флюорографии в течение последних 6 месяцев, общий анализ крови, биохимия. За три дня до проведения вакцинации гражданин должен сдать мазок ПЦР и ИФА. То есть если пациент уже перенес коронавирусную инфекцию, у него есть антитела, то вакцинация ему не положена.

— Поэтому тем, кто перенес коронавирусную инфекцию не надо в очередь на прививки вставать. Антитела сохраняются определенный промежуток времени, и пока они есть, этот гражданин защищен, — подчеркнула Елена Утемова.

Ранее «Призыв» сообщал, что коранавирусом во Владимирской области за последние сутки заболели более 120 человек. В госпиталях и стационарах медучреждений развернуто 1264 ковидные койки.