Елена Утемова предложила ввести карантин по коронавирусу в Муроме

Директор департамента здравоохранения выступила с инициативой ввести в округе Муром карантин по коронавирусу. Об этом зашла речь на внеочередном заседании Законодательного Собрания Владимирской области. По словам Елены Утемовой, ситуация там очень напряженная, и круг контактов заболевших надо разорвать. Помочь в этом, по словам чиновницы, могут ограничительные мероприятия.

— Для меня округ Муром — один из самых тревожных. Заболеваемость такая, что у меня по округу Муром есть желание объявить карантин , чтобы на какой-то момент разорвать связи между людьми, чтобы люди остались дома. Потому что система здравоохранения округа испытывает колоссальную нагрузку, — отметила Елена Утемова.

На данный момент Муром занимает третье место в статистике распространения коронавируса.

За время пандемии положительные тесты в округе получили 1539 человек. Только накануне COVID-19 диагностировали у 13 местных жителей. И это средний показатель за последнее время. Больше только во Владимире и Гусь-Хрустальном.

После весеннего всплеска заболеваемости вопрос о карантине в отдельно взятых муниципалитетах области не поднимался. Муром может стать первым округом, ушедшим на карантин. В городе уже продлевали осенние каникулы с тем, чтобы остановить распространение ковида. Будет или нет принято более радикальное решение, пока неизвестно.

В первую волну пандемии карантин был объявлен сразу в нескольких муниципалитетах. Первые блокпосты появились в Петушинском районе в середине апреля. После того как власти официально объявили о невозможности отследить контакты заболевших, на съездах в город перестали пропускать автомобили. Во время четвертой фазы распространения инфекции в районе были ограничены съезды в населенные пункты с федеральных трасс, установлены КПП и организована работа мобильных контрольно-пропускных пунктов. Дежурства проходили и на четырех железнодорожных станциях: в Костерево, Петушках, Покрове и поселке Городищи (Усад).

В области установлен новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом.

Из-за угрозы распространения коронавируса карантин пришлось вводить и в Кольчугино. Ограничительные меры в городе ввели 7 мая, когда число заболевших перевалило за сотню. Затронули меры специального реагирования два посёлка в Гусь-Хрустальном районе: в условиях карантина пришлось жить в Золотково и Мезиновском.

Ранее «Призыв» сообщал о новом антирекорде, который был установлен в регионе сегодня. За сутки положительные тесты на коронавирус получили 140 человек.