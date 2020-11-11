Эксперты составят карту самых зловонных мест

Карту дурно пахнущих мест составят во Владимирской области. Поможет экспертам современный дорогостоящий прибор для измерения выбросов в окружающую среду. Он поступил на вооружение общественников организации «Народный контроль». Прибор в безвозмездное пользование предоставила компания ООО «Прибор-ГАНК». Он сможет обнаружить более 20 вредных веществ. Эксперты Алексей Смирнов и Сергей Федяев уже прошли обучение и готовы выезжать по обращениям жителей и делать замеры воздуха.

Жалоб от людей, которые недовольны дурным запахом, проникающим в квартиры, предостаточно. Кому-то кажется, что пахнет гарью (предположительно, от возгорания покрышек), кому-то вонючим маслом и собачьим кормом (предположительно, от производств), многие недовольны вонью асфальтовых заводов. Все в один голос говорят, что Роспотребнадзор и Росприроднадзор не справляются с объемом обращений и иногда не могут выехать на проверки, если нет конкретного виновника выбросов.

В регионе с начала года изменилась система обращения с твердыми коммунальными отходами. Работают три регоператора, все говорят о внедрении сортировки мусора и контроле за качеством работы существующих полигонов. Но у жителей есть к ним вопросы, прежде всего, о загрязнении воздуха и тех выбросах, которые происходят при сортировке и утилизации отходов.

Алексей Смирнов, эксперт «Народного контроля»:

Мы два года бегали по крупным организациям и просили помочь с покупкой газоанализатора, который может давать измерения выбросов с полигонов.

В территориальной схеме Владимир отмечен как обработка. Мусор отрабатывают на Добросельской. Там идет большая застройка квартала.

С одной стороны, жилой массив, с другой — отработка ТКО. Около 39 тысяч тонн мусора там должно обрабатываться.

Нам нужен прибор, чтобы узнать, какой ущерб от этого будет наноситься жителям.

К лету 2021 года будет готова карта зловонных мест во Владимирской области.

Измерения выбросов с полигонов начнут в Александрове. Затем эксперты вернутся во Владимир и исследуют ситуацию в юго-западном районе города и деревне Рукав Собинского района, жители которых жалуются на выбросы завода компании «Биотум».



Общественная организация «Народный контроль» также предложила визуализировать в публичном пространстве потоки отходов. Совместно с Владимирским государственным университетом создается цифровая карта, на которой будут в режиме реального времени отображаться все мусоровозы. Поскольку машины снабжены датчиками ГЛОНАСС, система позволит отследить маршрут каждой из них. Мусоровозы, не зарегистрированные в системе или отклонившиеся от маршрута, сможет выявить любой гражданин. Факты нарушения территориальной схемы будут передаваться общественниками в надзорные органы.

Ранее «Призыв» публиковал результаты проверок Россельхознадзора земель, расположенных поблизости от свалки в Александрове.