Эксперты назвали самый специфический симптом коронавируса

Самым специфическим симптомом коронавируса остается потеря обоняния. Эксперты посчитали: около 87% человек, получивших положительный тест на COVID-19, не чувствуют запахов. Еще половина жалуется на потерю вкуса. Об этом в интервью информационному агентству ТАСС рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам эксперта, женщины теряют обоняние чаще мужчин. В среднем через 8 дней запахи и вкусы возвращаются. Но некоторым везет меньше. Нормальные ощущения не восстанавливаются у переболевшим ковидом даже тогда, когда проходят остальные симптомы. Ничего не чувствуя, люди делятся своими историями о том, как можно есть все подряд.

— Я впервые почувствовал, что нет запахов, когда воспользовался дезодорантом. Удивился, что ничего не чувствую. Пошел все нюхать: кофе, белизну, колбасу. И тишина, — рассказал «Призыву» житель Владимира Никита Андреев. — Потом стал все пробовать. Мне что шоколад, что сыр. Иногда отдаленно пробивались вкусовые ощущения: сладкое или соленое. А так, взял лимон, съел и даже не поморщился ни разу.

Более 80% пациентов утратили обоняние.

Главный симптом коронавируса давно интересует жителей Владимирской области. Яндекс проанализировал самые популярные запросы, связанные с болезнью. В топе — «пропало обоняние». Запросы на тему «Я не чувствую запахов» начали демонстрировать активный рост в конце сентября. Всего за месяц их количество увеличилось почти в 6 раз. И уже в ноябре из миллиона обращений к поисковой системе 300 касалось своеобразного проявления инфекции В это же время в области вверх рванула статистика по суточному приросту заболевших.

При этом эксперты говорят, обоняние может пропадать не только при ковиде. Запахи исчезают при ОРВИ, нейродегенеративных заболеваниях, сахарном диабете, курении, употреблении лекарств, воздействии ряда химических веществ, говорит Наталья Пшеничная. Более того, она считает, что специфических проявлений опасной инфекции нет.

— Симптомов, присущих исключительно COVID-19 и не встречающихся при других острых респираторных инфекциях, до сих пор не выявлено, — отметила специалист.

Однако статистика говорит, симптомы, на которые обратить внимание точно стоит, все же существуют. Так, повышенная температура встречается у 78% пациентов с ковидом. Кашель у половины. Боли в суставах и слабость испытывают от 15 до 40% зараженных коронавирусом. Каждый пятый ковидположительный испытывал тошноту, рвоту и диарею. Куда реже встречается першение в горле, заложенность носа и конъюнктивит.

Врачи говорят, сегодня многие ставят себе диагноз сами. Люди словно забыли про другие болезни и готовы в любом кашле рассмотреть симптом коронавируса. Но это далеко не так. Инфекция может подтвердиться примерно в 10-30% случаев с характерными симптомами

— Из 10 человек, которые обратились с респираторными симптомами: покашливание, насморк, подозрение на ковид выявляем у одного, максимум трех человек. Не у всех. Из моей практики, когда человек жалуется на очень сильную слабость, которой никогда не было ранее. Это может быть и высокая температура, и низкая сатурация. Тогда вероятность ковида возрастает, — пояснила «Призыву» терапевт городской поликлиники № 5 Изабелла Ивкова. — Это может быть одышка. Если в норме частота дыхания 12-14, то у него 22-24, которой раньше не было. Это настораживающие симптомы, которые заставляют нас заподозрить коронавирус.

Специалисты говорят, коронавирус подтверждается только после положительного теста. До этого по совокупности симптомов, медик может диагностировать подозрение на ковид. Но этого достаточно, чтобы назначить лечение и выписать пациенту бесплатные лекарства. О том, как это происходит, «Призыв» сообщал здесь.