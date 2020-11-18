Эксперт рассказал, как избежать аварий на дороге

Владимирская область входит в тройку лидеров по ДТП в России. Каждый раз, выезжая на дорогу, водитель рискует не только своим автомобилем, но и здоровьем и жизнью. К сожалению, нередко срабатывает правило «не ты въедешь, так в тебя». Как можно предотвратить аварийную ситуацию? Добавляет ли стаж мастерства? Что такое контраварийная подготовка и почему ее нельзя сравнивать с экстремальным вождением? Разобраться в этих вопросах нам помог руководитель автосекции СТК «Феникс», кандидат в мастера спорта Илья Яшонков. Кстати, синоптики сообщили, что на Владимирскую область надвигается метель с возможной гололедицей, так что сложные погодные условия на дороге уже не за горами.

Регион-33 в лидерах по ДТП

В прошлое воскресенье во всем мире отмечался день памяти жертв ДТП. По мировой официальной статистике, за год в дорожно-транспортных происшествиях погибают 1 350 000 человек, а 50 000 000 получают травмы различной степени тяжести. ВОЗ в докладе прошлого года заявила, что именно аварии — основная причина смерти молодых людей в возрасте от 5 до 29 лет.

Спешка на дороге до добра не доводит. Из-за неправильного отношения водителей к скорости происходит третья часть всех ДТП. На высокой скорости организм водителя работает напряженно, переутомление наступает быстро, внимательность снижается в разы, и водители совершают фатальные ошибки, которые заканчиваются трагедиями.

Половина всех случаев смерти в ДТП приходится на пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов.

К сожалению, Владимирская область сегодня в тройке лидеров в России по количеству ДТП. Информационное агентство РИА опубликовало рейтинг 85 регионов по аварийности за январь — сентябрь 2020 года.

В нашем регионе на 100 000 автомобилей произошло 315 ДТП. Больше только в Алтае (323) и Тыве (632).

На дорогах Владимирской области пострадал 161 человек на 100 000 населения, а погибли 72 человека на 1000 пострадавших.

Стаж мастерства не прибавит

Илья Яшонков сетует на «русский авось» владимирцев, которые считают, что все обойдется. И на дороге с ними ничего не случится:

— По моему опыту, за контраварийной подготовкой в основном обращаются девушки. Они более сознательные, им хочется увереннее чувствовать себя на дороге, они хотят научиться правильно вести себя за рулем в экстренных ситуациях. И на учебу к нам приходят мужчины, которые уже побывали в ДТП. Также мы обучаем сотрудников ГИБДД, сотрудников банковских организаций, военных, водителей такси, инструкторов других автошкол.

К сожалению, многие ученики и даже инструкторы в автошколах путают экстремальное и контраварийное вождение. Экстремальное вождение – это спортивное, опасное вождение, это шоу, трюки. Контраварийная подготовка – методика обучения водителей, позволяющая за короткий срок научить безаварийно и безопасно управлять автомобилем в критических ситуациях.

Контраварийная подготовка развивает умение прогнозировать начало критической ситуации и выходить из нее.

Избежать аварии помогает не только соблюдение правил дорожного движения и соблюдение скоростного режима, но и, прежде всего, мастерство самих водителей. Отучившись в автошколе, имея за плечами большой опыт вождения, водители, управляя автомобилем, в большинстве случаев не могут быстро и правильно среагировать в критической ситуации.

И, по мнению водителей, которые прошли занятия по контраварийной подготовке, они приобрели такой объем водительского мастерства, какой невозможно получить за 20-25 лет вождения.

Руки-ноги сами включились

Владимирец Иван Исаев считает, что контраварийную подготовку нужно проходить всем:

— Мой стаж вождения – 25 лет, права я получил в 30, когда купил себе первые «Жигули». В авариях я не бывал, бог миловал. Но фура на меня неслась по встречке, я увернулся. Однажды попал в лед на трассе, заносы были. А что начинает делать человек, когда опасность летит в лицо? Тормозить до упора и прочие безумные вещи! На уровне инстинктов делает то, что не всегда нужно.

В общем, вместе с другом 10 лет назад контраварийной езде мы отучились в Москве. Я открыл для себя много нового, несмотря на то, что стаж на тот момент был уже 15 лет. Выбрали Москву, там жил друг, выбор школ был больше. Иногда думаю, что если бы не учеба та, то с фурой мы бы вряд ли разминулись. Я точно знаю, что стаж мастерства не прибавляет! Не надейтесь, что у вас за плечами 20-30-40 лет, и, значит, вы справитесь со всем.

И когда дочь получила права, стала ездить на машине, я ее почти сразу отправил на контраварийную подготовку, тоже в Москву по проторенным тропам. На машине она каждый день сама мотается по области, работа разъездная и в дождь, и в снег. Полгода назад под Петушками водитель на «Мерседесе» спровоцировал ДТП. У дочери «Mini Cooper». Она все сделала правильно, аварии удалось избежать. Но тот, кто ехал сзади нее, от столкновения не ушел.

Жертв не было, машины в хлам. Пострадавшие водители и проезжающие, кто видел сам момент ДТП и остановился, спрашивали у дочери: «Ты, наверное, гонщица?» А дочь мне потом рассказывала: «Папа, у меня сами собой включились руки и ноги, куда жать и что делать, как будто в голове что-то щелкнуло!»

Осторожнее с частниками

С контраварийной подготовкой во Владимире, с одной стороны, все хорошо: есть преподаватели, которые учились у Эрнеста Цыганкова. Это советский и российский тренер по авто- и мотоспорту, автор уникальной системы контраварийного обучения, доктор педагогических наук, кандидат технических наук, профессор, заслуженный тренер России, академик БПА, руководитель и основатель «Центра высшего водительского мастерства».

А с другой стороны, в интернет-пространстве очень много объявлений от частных инструкторов, которые готовы за 2-3-5 занятий (800 — 1000 рублей в час) обучить контраварийной езде, причем не на машине ученика, а на собственной. «Призыв» поинтересовался у нескольких частников, есть ли какой-то официальный документ, подтверждающий, что они могут проводить контраварийную подготовку. Увы, они ссылались на свой большой опыт и стаж.

Обзванивая автошколы, мы выяснили, что некоторые сотрудники автошкол, во-первых, сами не в курсе, что обещают потребителю на своем сайте. Во-вторых, подменяют понятия «курсы повышение мастерства водителей» и контраварийную подготовку. В-третьих, виртуально контраварийное обучение рекламируется, а на практике его нет.

Важна скорость реагирования

Профессионалам понятно, что обучаться контраварийной езде необходимо исключительно на собственном автомобиле: водитель знает его габариты, привык к резине, тормозной системе. Прежде чем отрабатывать действия на практике, нужна теория и занятия на тренажере, чтобы довести движения до автоматизма. Но самое важное, по мнению нашего эксперта, желание научиться.

— Илья, сколько времени занимает контраварийная подготовка?

— Начиная контраварийную подготовку, ученик сначала проходит тест на тренажере. Инструктор определяет время прохождения теста. Потом начинается теория (8 часов), практические занятия (12 часов) проходят на автомобиле ученика.

Теоретический курс включает в себя отработку упражнений на тренажере по скоростному рулению. Причем тренажер – это не руль, присоединенный к парте, плюс педали, это имитация настоящего водительского места в машине: сиденье, ручка переключения, педали. Упражнения позволяют моделировать сложные критические ситуации, а также ситуации, связанные с потерей устойчивости и управляемости автомобиля.

И если в начале обучения ученик, например, проходит упражнение за 16 секунд, то после – за 10 секунд, и это далеко не предел! Возрастает его скорость реагирования, а секунды многое решают в предотвращении аварии. Ученик отрабатывает одно упражнение до 200-400 повторений.

— А как на практике?

— В машине сидит один ученик, рядом с ним на пассажирском сиденье включенная рация. Инструктору находиться в машине не нужно. Во-первых, теория пройдена, на тренажерах отработана. Во-вторых, многие ученики, когда с ними в машине рядом инструктор, боятся сделать ошибку.

— На что жалуются при обучении ученики?

— У всех болят руки! При неправильной посадке, если неправильно лежат руки на руле, мышцы загружены неправильные. Человеку нередко приходится переучиваться. В итоге изменил посадку, положение рук — загрузил другую группу мышц.

— Какие еще сложности?

— Некоторые ученики приходят и требуют сразу практику, мол, у меня большой опыт, стаж. Ребят, есть система, по которой мы работаем, и она обкатанная, по ней выучилось много людей. Начав обучение в школе, вы идете в первый класс, а не прыгаете сразу в 10-й или 11-й.

— Цена вопроса контраварийной подготовки?

— От 10 000 до 15 000 рублей, зависит от того, как проходят занятия по теории – в мини-группе или индивидуально.

— Учиться сложно?

— Вся система, которую мы объясняем, построена на биологии, анатомии и физике. Есть физические силы, которые на нас воздействуют (притяжение, сила тяги), и анатомические свойства конституции человека, против которых, что бы ты ни делал, не пойдешь, есть предел у человека. Когда люди узнают об этом, они часто говорят: «А ведь ничего сложного нет. И если задуматься, можно разобраться самим».

Легкость передачи знания ученикам зависит от преподавателя, как он это все объяснит, как расскажет. Я сам проходил контраварийную подготовку в центре Эрнеста Цыганкова в Москве. Руководство школы водителей высшего мастерства обратило внимание, что я не владею навыками преподавания. И настояло на том, чтобы я еще специально отучился на преподавателя.

— Ученики благодарят за знания?

— Да! Мой телефон полон благодарных СМС-сообщений, чаще всего пишут девушки: «Все вспомнила, руки все сделали сами». И это здорово, что знания, которые получают у нас владимирцы, и навыки, отработанные на тренажерах, а потом в автомобиле, помогают им избежать аварий, заносов и прочих критических ситуаций. А некоторые наши ученики потом находят себя в спорте, в автомногоборье.

Пять фактов контраварийной подготовки

Факт № 1. Физиологию не обманешь. Физиология человека важна в управлении машиной, поэтому нужна правильная посадка за рулем. Вестибулярный аппарат человека работает идеально именно при вертикальном положении туловища.

Факт №2. Ближе у рулю. Близкое положение к рулю — залог максимальной быстроты его вращения при экстренных маневрах. А вы знаете, что существуют даже нормативы для водителей специальных служб. Они за определенное время должны успеть повернуть руль от упора до упора определенное число раз. И, конечно, правильное положение рук на руле позволяет точно прокладывать траектории движения и чувствовать машину.

Факт № 3. Смотри туда, куда нужно. Важно правильно смотреть. Какими бы навыками ни обладал водитель, он всегда приедет туда, куда смотрит. Нельзя фокусироваться на препятствии при его объезде! Этот психологический нюанс заставляет совершать любые действия, кроме правильных. А потом люди удивляются: как же так, единственный столб, и машина приехала именно в него?

Факт № 4. Правильно тормози. Нельзя экстренно тормозить до последнего. Необходимо уметь отпускать тормоз, чтобы торможение не помешало правильно осуществить маневр. При резком торможении на автомобиле без ABS есть большой риск блокировки передних колес. И тогда бесполезно крутить руль, машина продолжит движение по прямой.

Факт № 5. Учитывай законы физики. ABS и система курсовой устойчивости сохраняют возможность управления автомобилем в различных условиях, но не отменяют законов физики. При вмешательстве ABS нажатая в пол педаль тормоза сильно увеличивает радиус поворота. Никакие помощники не заставят автомобиль вписаться в поворот, если скорость движения машины высока.