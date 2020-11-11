Экс-директор владимирского МИАЦ подозревается в хищении 80 миллионов

Следственное управление СКР по Владимирской области сообщает о задержании бывшего директора регионального Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ). В отношении Ивана Сметанина возбуждено уголовное дело. Ему вменяют хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Ущерб оценивается в 80 миллионов рублей.

По версии следствия, в начале 2020 года в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» Сметанин запланировал приобрести серверное оборудование для нужд региона. Директор учреждения внес в техническое задание характеристики конкретных моделей оборудования производителей известных марок и установил заведомо завышенную начальную цену контракта. В июне с коммерческой фирмой был заключен контракт на поставку на сумму более 121 миллиона рублей. Контракт был исполнен в полном объеме. Однако при оценке стоимости техники было установлено, что максимальная стоимость оборудования составляет около 40 миллионов рублей.

Следствие ходатайствует об аресте Ивана Сметанина.

Следственные действия сейчас проходят на территориях Московской, Нижегородской и Владимирской областей, уточняет пресс-служба Следкома.

«Варяг» Иван Сметанин возглавлял бюджетное учреждения в нашем регионе около года, а затем перешел на аналогичную должность в Нижегородскую область. Многим он запомнился неудачными попытками провести торги на огромные суммы и своей зарплатой, которая, по отчётам о доходах прошлого года, была выше, чем у любого другого руководителя медучреждения Владимирской области, — 190 тысяч 311 рублей в месяц.

Ранее «Призыв» сообщал, что директором МИАЦ Владимирской области назначена Юлия Арсенина.