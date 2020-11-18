Экологи оценивают ущерб от разлива мазута на месте крушения поезда

Сошедший с рельсов поезд в Камешковском районе нанес значительный ущерб окружающей среде. Оценить его сейчас пытаются экологи. Проведены первые замеры. Рядом с аварийным участком специалисты взяли пробы почвы. По словам экологов, ущерб мог быть куда больше, но помогла погода: на морозе мазут застыл. Это предотвратило разрастание загрязнения. Кроме того, проведена обваловка, она тоже воспрепятствовала распространению нефтепродукта.

— Погода благоприятствует, держится минусовая температура, нет большого ущерба в плане разлива. Площадь не очень большая. О том, что нет глубокого проникновения в почву, говорить рано. Отсутствуют водные объекты вблизи аварии, поэтому ущерб будет оцениваться по той почве, которая была подвержена загрязнению, — рассказала ГТРК-Владимир директор департамента природопользования и окружающей среды Татьяна Клименко.

Движение поездов открыто по двум железнодорожным путям.

Движение скоростных и пригородных поездов, остановленное из-за железнодорожной аварии, возобновлено по двум путям. С помощью специальной техники было уложено 250 метров новой рельсошпальной решетки на первом пути и 125 метров на втором пути, сообщает пресс-служба ГЖД.

ЧП возле станции «Новки-1» Камешковского района произошло днем 16 ноября. По уточненным данным, сошли с рельсов 33 из 64 грузовых вагонов с мазутом, 6 из них разлились на площади 12,5 тысячи квадратных метров. Погиб 51-летний железнодорожник, он скончался по дороге в больницу. Во Владимирской области был введен режим ЧС.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следствие выясняет, могли ли привести к аварии ремонтные работы, которые проводились на участке железной дороги в день схода состава. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.