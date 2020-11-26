Единственная в России паровая машина Уатта хранится в Вязниках

Программа «Точка на карте» продолжает свое путешествие по Вязникам. В прошлый раз мы прогулялись по местным венцам. А сегодня мы, как и обещали, расскажем об уникальном агрегате, который находится в Вязниковском историко-художественном музее. Это единственная сохранившаяся в России (и на территории СНГ) паровая машина английского изобретателя Джеймса Уатта. Выпущена она была в XIX веке. Экспонат за большие деньги пытался выкупить дублинский Музей изобретений Джеймса Уатта, просил технику в свою коллекцию и московский Политехнический музей, но машина осталась в Вязниках. И это хорошо! Ведь каждый житель Владимирской области может своими глазами увидеть это прогрессивное для своего времени техническое оборудование.

Как машина Уатта попала в Вязники, правда ли, что предки фабрикантов Елизаровых выкупили себя из крепостных и были офенями, и кто спас уникальный агрегат от переработки в советские годы, рассказывают блогер, редактор газеты «Маяк» Никита Ефимов и заведующая отделом экскурсионно-массовой работы Вязниковского историко-художественного музея Наталья Щурий.

Тайм-коды выпуска:

0.37 — дом Кашиных и Елизаровых — памятник федерального значения;

1.04 — сарай для хранения машины, ему почти 100 лет;

1.29 — о том, сколько стоила машина Уатта и зачем покупалась;

2.23 — о причинах механизации на фабриках Елизаровых;

2.29 — как крепостные купцами стали;

4.12 — о том, как связаны Ватт и ватт;

5.45 — как городской голова Вязников довел фабрику до банкротства;

7.00 — история чудесного спасения машины Уатта в советское время.

Как машина попала в Вязники

Первый и главный вопрос: как же изобретение англичанина Джеймса Уатта попало в Вязники? Тут все просто. Для модернизации своего ткацкого производства его выписал из Англии местный фабрикант Василий Елизаров в 1861 году.

В то время на мировом рынке все больше появлялось полотна машинного производства, с которым продукция ручного труда была не способна конкурировать ни по качеству, ни по объемам, ни по себестоимости. Время требовало внедрения новинок технического прогресса. И Елизаровы в этом плане вынуждены были быть прогрессивными. Иначе не выдержать конкуренции.

В 1828 году на фабрике Елизаровых появилась первая в России прядильная машина.

И это был технологический прорыв. За значительный вклад в развитие промышленного производства Елизаровых сделали мануфактур-советниками. И они стали потомственными гражданами города.

Чудо технической мысли в 10 лошадиных сил

И вот через 34 года еще одна значительная покупка – вертикальная универсальная паровая машина, которая могла приводить в действие сразу несколько ткацких и прядильных станков. Ее работа существенно повышала производительность труда. Вместе с машиной Уатта было приобретено и другое современное оборудование. Сумма по тем времена была уплачена огромная – 6674 рубля 50 копеек. В музее сохранилась смета, из которой можно узнать о той сделке.

Паровая машина была мощностью всего 10 лошадиных сил. По нашим временам это очень мало, но для второй половины XIX века это были вполне приличные мощности. Впоследствии на производстве Елизаровых агрегат доработали, увеличив его мощность до 12 лошадиных сил.

Джеймс Уатт. Он же ватт

Напомним, что Джеймс Уатт – это английский изобретатель, создавший в конце XVIII века универсальную паровую машину, которая получила широкое распространение в Западной Европе.

Различные модификации технологической новинки могли быть использованы и в транспорте, и на производстве, и в добывающей отрасли.

А еще Уатт прославился тем, что ввел в обиход первую единицу мощности – лошадиную силу, а уже позже его именем была названа единица мощности ватт.

В павильоне, где выставлена машина, изобретателю посвящен отдельный небольшой стенд.

«Крепостные» купцы Елизаровы

Поразительная вещь, но Елизаровы занимались ткачеством сотни лет. Однако фабрикантами они были не всегда. История становления их бизнеса очень интересна.

Когда-то они были крепостными крестьянами, старообрядцами, но смогли выкупиться на свободу и нажить состояние. Известно, что Елизаровы были выходцами из офеней, то есть они торговали в разнос полотном, которое производилось вручную, в светелках.

После получения свободы они приобрели в Вязниках ткацкое производство: точнее, это был просторный трехэтажный дом с усадьбой и ткацкая фабрикой.

Именно в этом старинном доме сегодня и располагается Вязниковский историко-художественный музей. Здание является памятником федерального значения. Но когда-то в нем проживали четыре поколения Елизаровых, которые из года в год наращивали свой капитал. Кроме производства, купцы вели широкую торговлю.

Голова, но не фабрикант

В 1874 году фабрику в качестве наследства принял Владимир Васильевич Елизаров. А в 1875 году он был избран головой города Вязники и погрузился в работу с огромным энтузиазмом.

На этом посту он прослужил 37 лет и сделал много хороших дел, которые останутся в памяти его земляков. Владимир Васильевич построил пожарное депо, Торговые ряды, провел электричество и телефон. Многие эти здания до сих пор сохранились в историческом центре Вязников.

Но нужно признать, что, погрузившись в работу градоначальника, Владимир Елизаров практически забросил дела фабрики: не вкладывал денег в производство и фактически привел предприятие к банкротству. Оборудование, закупленное еще его отцом, морально устарело и не могло конкурировать с более современными фабриками начала XX века, где уже стояли машины мощностью более 100 лошадиных сил.

Чудесное спасение машины

С приходом советской власти фабрику Елизаровых национализировали и ожидаемо закрыли как бесперспективную. А некогда прогрессивное оборудование отправили в утиль. Так машина Джеймса Уатта оказалась в барже на берегу Клязьмы, где разобранная на части вместе с другим металлоломом ожидала своей очереди на переработку. Старожилы помнят эти огромные баржи с грудами металла на борту, они стояли в местном порту, и их было видно издалека.

Однако в городе сильно было краеведческое сообщество и уже работал музей. И в 1927 году один из краеведов и бывший сотрудник фабрики Елизаровых — Александр Куликов смог забрать части уникальной машины с баржи.

Каким-то чудом машину удалось собрать (как мы понимаем, схем в наличии не было, Интернета тоже).

На территории музея для нее построили специальный павильон, где уникальный экспонат и находится по сей день. Кстати, постройка — тоже интересное явление. Ей почти 100 лет, год возведения — 1928-й.

И веет от этого необычного сооружения духом промышленного прогресса и какой-то добротностью. Табличка на входе гласит: «Сарай для паровой машины Уатта. Охраняется государством».

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