Дворы ремонтируют быстрее и меньше

Администрация Владимира выставила новые контракты на благоустройство дворовых территорий: Лакина,137, Усти-на-Лабе,4а, Михайловская,30. Если подрядчики подсуетятся, то смогут сдать объекты уже в этом году. Но по контракту финальный срок — до 1 июля 2021 года. Виды ремонта одинаковые: замена асфальта на проезжей части и тротуаре, установка лавочек и урн. Можно сказать, что этим дворам повезло. Программа благоустройства дворов идёт такими медленными темпами, что через 5 лет придут в негодность уже те объекты, которые в неё попали первыми. А власти, между тем сокращают прежние списки дворов, претендующих на ремонт.

В 2020 году в областном центре привели в порядок 21 дворовую территорию.

В программу формирования современной городской среды постоянно вносятся изменения не только по списку дворов, но и по плановым показателям. Если ещё три года назад к 2020 году планировали благоустроить 1 527 дворов, то на днях план скорректировали, снизив показатели в пять раз, — до 307 объектов. Чтобы не расписываться в срыве планов, их просто можно поменять. И если к 2020 году хотели привести в порядок 65% городских дворов, то сейчас не дотянули и до 30%. Но это уже, вроде как, и плановый показатель. Вроде, достигли, чего хотели.



Власти наверняка заявят, что и ведущиеся работы — лучше, чем ничего. Ведь дворы относятся к общедомовому имуществу, и ответственны за их состояние собственники жилья. Но коли уж казённые деньги выделялись, и обещания были даны — не спрячешься. Назвался груздем…

К тому же жилые дома в собственность людям передавались отнюдь не в лучшем виде. И собственники уже платят налоги на объекты недвижимости и коммунальные счета. В общем, для Владимира привести в порядок 21 двор за год — это минимум, это всего 2% от тех объектов, которые нуждаются в ремонте. Что, собственно, можно только с грустью отметить.



С нынешнего года собственники стали платить долю даже за минимальный перечень благоустройства — 3% от сметы. В прежние годы они доплачивали только за детские и спортивные площадки, а также парковки. В 2019-м в «минималку» региональные власти внесли эко-парковки (газон, усыпанный щебнем и закрепленный решеткой), но никто из владимирцев такой вид работ не заказал.

Ранее «Призыв» сообщал, что второй этап благоустройства суздальского зарядья перенесли на осень и зиму. Лавочки будут ставить в сугробы.