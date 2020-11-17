Движение на месте крушения поезда частично восстановлено

Движение поездов по первому пути на перегоне Новки-1– Тереховицы в Камешковском районе, где грузовой поезд сошел с рельсов, восстановлено. Работы на месте продолжаются. Железнодорожники прилагают все усилия, чтобы полностью восстановить движение на участке Владимир – Ковров и вернуть поезда в график. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Сошедший с рельсов поезд повредил железнодорожные пути в обоих направлениях. Из-за этого ряд скоростных, пригородных и других поездов изменили маршрут следования, некоторые были отменены. Компания «РЖД» приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и уточняет, что при отказе от поездки возврат и переоформление проездных документов производится без дополнительных платежей и сборов.

Информацию о графике движения пассажирских поездов можно получить по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

На месте продолжают работу и следователи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Установлено, что вчера днем на железнодорожных путях в месте схода поезда проводились ремонтные работы. Сейчас следователи оценивают, каким образом это могло повлиять на случившееся. Изъяты все вещественные доказательства, также изучается состояние железнодорожного полотна в месте ЧП и состояние самого состава.

— Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Назначен ряд экспертиз, изъяты технические документы относительно содержания и ремонта участка пути, на котором произошел сход. Установлены и допрошены очевидцы произошедшего, а также лица, чьи действия могли привести к возникновению аварии, — сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

ЧП в районе возле станции «Новки-1» Камешковского района произошло накануне днем. По уточненным данным, сошли с рельсов 33 из 64 грузовых вагонов с мазутом, 6 из них разлились на площади 12,5 тысячи квадратных метров. Погиб 51-летний железнодорожник, он скончался по дороге в больницу.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за схода грузовых вагонов во Владимирской области введен режим ЧС.